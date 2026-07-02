हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला लेबर कैंप, टीनशेड की झोपड़ियों में लगी भीषण आग

ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला लेबर कैंप, टीनशेड की झोपड़ियों में लगी भीषण आग

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना कचेड़ा गांव में स्थित एक लेबर कैंप में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई.आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टीनशेड की झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 02 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ग्रेटर नोएडा के कचेड़ा गांव में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी.
  • यह आग तेजी से लेबर कैंप की टीनशेड झोपड़ियों में फैल गई.
  • दमकल की छह गाड़ियों ने 45 मिनट में आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं.

ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र स्थित कचेड़ा गांव में स्थित एक लेबर कैंप में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टीनशेड की झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि इस घटन में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आग की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से शुरू किया गया. दमकल (फायर ब्रिगेड) की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.  

कैसे लगी आग?

कचेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीनशेड वाले लेबर कैंप में आग लगने की सूचना मिली. आग की शुरुआत टीनशेड की एक झोपड़ी में रखे छोटे घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर में लीकेज और उसके फटने की वजह से हुई. सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पास के दूसरे टीनशेड तक फैल गई.

गौतम बुध नगर चीफ फायर ऑफिसर (CFO) प्रदीप कुमार ने मामले पर जानकारी दी है. प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमें बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद की दमकल की 6 गाड़ियों को काम पर लगाया गया. फायर फाइटर्स ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. 

उपभोक्ताओं को बड़ा झटका: 50% तक महंगी हो सकती है बिजली, UPCL ने आयोग से 5900 करोड़ की मांग की

45 मिनट में आग पर पाया गया काबू

प्रदीप कुमार ने कहा, "कचेरा गांव से करीब 10:45 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. तुरंत दमकल की गाड़ियां भेजी गईं. एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीनशेड वाले लेबर कैंप सिलेंडर में लीकेज और बलास्ट से लगी थी. दमकल की गाड़ियों ने 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया. इसमें किसी जन हानी की कोई खबर नहीं है."

CFO ने बताया कि इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है. किसी भी मजदूर या व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है. फायर सर्विस द्वारा स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है.

बाराबंकी में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस पर पथराव, SHO घायल, हाईवे दो घंटे जाम

और पढ़ें
Published at : 02 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
FIRE Greater Noida News UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में पहली बारिश ने ही खोली नगर पालिका की पोल, बरसात में कई फीट तक धंसी सड़क
मुजफ्फरनगर में पहली बारिश ने ही खोली नगर पालिका की पोल, बरसात में कई फीट तक धंसी सड़क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई जिलों में स्कूल बंद; भूस्खलन का अलर्ट जारी
उत्तराखंड में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई जिलों में स्कूल बंद; भूस्खलन का अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानसून के चलते केदारनाथ हेली सेवा अगले आदेश तक बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रसाशन का फैसला
मानसून के चलते केदारनाथ हेली सेवा अगले आदेश तक बंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रसाशन का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं में 50 हजार का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू एनकाउंटर में ढेर, दरोगा और सिपाही भी घायल
बदायूं में 50 हजार का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू एनकाउंटर में ढेर, दरोगा और सिपाही भी घायल
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'
अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल
जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
हेल्थ
Childhood Trauma: माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
Embed widget