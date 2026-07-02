ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला लेबर कैंप, टीनशेड की झोपड़ियों में लगी भीषण आग
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना कचेड़ा गांव में स्थित एक लेबर कैंप में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई.आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टीनशेड की झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं.
- ग्रेटर नोएडा के कचेड़ा गांव में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी.
- यह आग तेजी से लेबर कैंप की टीनशेड झोपड़ियों में फैल गई.
- दमकल की छह गाड़ियों ने 45 मिनट में आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं.
ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र स्थित कचेड़ा गांव में स्थित एक लेबर कैंप में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टीनशेड की झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि इस घटन में कोई जनहानि नहीं हुई. घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
आग की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से शुरू किया गया. दमकल (फायर ब्रिगेड) की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
कैसे लगी आग?
कचेड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीनशेड वाले लेबर कैंप में आग लगने की सूचना मिली. आग की शुरुआत टीनशेड की एक झोपड़ी में रखे छोटे घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर में लीकेज और उसके फटने की वजह से हुई. सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण आग ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पास के दूसरे टीनशेड तक फैल गई.
गौतम बुध नगर चीफ फायर ऑफिसर (CFO) प्रदीप कुमार ने मामले पर जानकारी दी है. प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमें बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद की दमकल की 6 गाड़ियों को काम पर लगाया गया. फायर फाइटर्स ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया.
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45 मिनट में आग पर पाया गया काबू
प्रदीप कुमार ने कहा, "कचेरा गांव से करीब 10:45 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. तुरंत दमकल की गाड़ियां भेजी गईं. एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीनशेड वाले लेबर कैंप सिलेंडर में लीकेज और बलास्ट से लगी थी. दमकल की गाड़ियों ने 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया. इसमें किसी जन हानी की कोई खबर नहीं है."
CFO ने बताया कि इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है. किसी भी मजदूर या व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है. फायर सर्विस द्वारा स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है.
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