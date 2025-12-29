हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगी रोक तो बृजभूषण शरण सिंह का आया बयान, विनेश फोगाट पर भी कसा तंज

UP News: कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 04:52 PM (IST)
कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने को लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं बनती है. वहीं पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? जो कर रही है, कोर्ट कर रही है। जो कोर्ट करेगी, उसका स्वागत हर व्यक्ति को करना पड़ेगा. 

कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की थी और एक समय प्रतिबंध लगा भी था. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और आरएसएस की तारीफ किए जाने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं और राहुल गांधी उनसे भी बड़े नेता हैं तो उन दोनों के बीच में मेरी टिप्पणी बनती ही नहीं है."

पंकज चौधरी का ब्राह्मण संगठन के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "देखिए इस बात पर विराम लगना चाहिए, जो मुझको कहना था, मैं पहले कह चुका हूं और इसको बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है."

क्या बोले थे कुलदीप सिंह सेंगर? 

बता दें कि पहले पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने समर्थन करते हुए खुलकर बयान दिया था. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं. बीजेपी नेता ने कहा था कि सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ खड़यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्व व्यापी खड़यंत्र हुआ था.

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Published at : 29 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Kuldeep Singh Sengar Unnao Rape Case Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS SUPREME COURT
