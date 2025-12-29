New Year 2026: उत्तराखंड में मसूरी नए साल के स्वागत और पुराने साल की विदाई के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. नए साल के जश्न को लेकर मसूरी के होटल उद्योग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़े और स्टार होटलों में 70 से 80 प्रतिशत तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जबकि सामान्य होटलों में भी 50 से 60 प्रतिशत तक कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं. होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह भर जाएगी.

साल 2025 की विदाई में अब सिर्फ तीन दिन शेष हैं. ऐसे में देशभर से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं. नए साल की पूर्व संध्या को खास बनाने के लिए होटल और रिसॉर्ट्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और विशेष डिनर की तैयारियां की जा रही हैं.

अभी तक होटलों में बुकिंग संतोषजनक

उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि इस बार बड़े और स्टार होटलों के साथ-साथ सामान्य श्रेणी के होटलों में भी एडवांस बुकिंग संतोषजनक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 दिसंबर तक मसूरी के अधिकांश होटल पूरी तरह फुल हो जाएंगे, जिससे होटल कारोबारियों को अच्छी आमदनी होने की संभावना है.

मसूरी होटल एसोसिएशन के संजय अग्रवाल ने बताया कि अभी मध्यम और छोटे होटलों में बुकिंग अपेक्षाकृत कम है, लेकिन नए साल की पूर्व संध्या तक इनमें भी फुल हाउस होने की उम्मीद है. इसे देखते हुए होटल व्यवसायी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

400 से अधिक होटल व गेस्ट हाउस

मसूरी में इस समय 400 से अधिक होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालित हैं, जिनमें करीब आठ हजार कमरे उपलब्ध हैं. इन होटलों में एक साथ लगभग 25 से 30 हजार पर्यटकों के ठहरने की क्षमता है. इसके अलावा धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा और कैंपटी फॉल क्षेत्र में भी करीब 100 होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

पर्यटकों की बढ़ती संख्या का असर यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. रविवार को सुबह नौ बजे से किंक्रेग लाइब्रेरी जीरो प्वाइंट तक लंबा जाम लगा रहा. लाइब्रेरी बाजार के गांधी चौक और माल रोड पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. कोतवाली प्रभारी दवेंद्र चौहान ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती आमद के चलते ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल सीमित संसाधनों में व्यवस्था संभाली जा रही है. प्रशासन ने पर्यटकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और संयम बरतने की अपील की है.