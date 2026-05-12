हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उदयनिधि स्टालिन रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज...' पूर्व डिप्टी CM के सनातन वाले बयान पर भड़के बृजभूषण

'उदयनिधि स्टालिन रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज...' पूर्व डिप्टी CM के सनातन वाले बयान पर भड़के बृजभूषण

UP News: बृजभूषणशरण सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें रावण का वंशज बताया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उन्होंने इसे ‘समाप्त’ करने का आह्वान किया. स्टालिन के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा है कि सनातन को हर युग में चुनौती मिली है. सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में भी चुनौती मिली. स्टालिन जैसे लोग ये रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज है. थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, वही बोल रहे हैं. सनातन ही सत्य है उसे कोई मिटा नहीं सकता है. ये आसुरी शक्तियां  थोड़े से बचे हैं, यह भी समाप्त हो जाएंगे.

स्टालिन ने और क्या कहा?

बता दें उदयनिधि इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं. तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में DMK नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष, तमिल प्रार्थना गीत 'तमिल थाई वझुथु' को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा.

'यह जो रायता फैला कर गईं हैं देवी जी...' विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा, 'सनातन धर्म लोगों को विभाजित करता है और उसे निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए.' इससे पहले उदयनिधि ने 2023 में भी इसी तरह की टिप्पणी की थी जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था. उन्हें हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना का शिकार होना पड़ा और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज कराए गए थे. 

उदयनिधि ने नयी सरकार के हालिया शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में एक विशिष्ट शिकायत को उजागर करते हुए कहा कि राज्य के गीत को उसकी पारंपरिक प्राथमिकता के बजाय क्रम में तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया.

मायावती, अखिलेश और योगी… 2007 से 2026 के बीच चुनावों से पहले कितना सफल रहा कैबिनेट विस्तार?

 विपक्ष के नेता ने कहा, '...आपकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई ऐसी घटना एक गलती थी और आपको इस विधानसभा में इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए. हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.' उन्होंने कहा कि न केवल विधानसभा में, बल्कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या तमिलनाडु में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में, 'तमिल थाई वझथु' को हमेशा प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए. विपक्ष के नेता ने कहा, 'मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कभी समझौता न हो. हमें अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना होगा.'

Published at : 12 May 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह जो रायता फैला कर गईं हैं देवी जी...' विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'यह जो रायता फैला कर गईं हैं देवी जी...' विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उदयनिधि स्टालिन रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज...' पूर्व डिप्टी CM के सनातन वाले बयान पर भड़के बृजभूषण
'उदयनिधि स्टालिन रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज...' पूर्व डिप्टी CM के सनातन वाले बयान पर भड़के बृजभूषण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपने पतन की घोषणा है...', PM मोदी ने देश के नागरिकों से की अपील तो बोले अखिलेश यादव
'अपने पतन की घोषणा है...', PM मोदी ने देश के नागरिकों से की अपील तो बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर- सीमा कुशवाहा
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर- सीमा कुशवाहा
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
बिहार
NEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
इंडिया
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
टेक्नोलॉजी
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget