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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग का ब्रजेश पाठक ने किया समर्थन, कांग्रेस बोली- PM मोदी को...

मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग का ब्रजेश पाठक ने किया समर्थन, कांग्रेस बोली- PM मोदी को...

UP News: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 1857 के स्वतंत्रता सैनानी मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग की है, जिसका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समर्थन किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद मनोज तिवारी ने 1857 में आजादी की लड़ाई के महानायक मंगल पांडे को 'भारत रत्न' दिए जाने की माँग की है जिसका यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में उनका योगदान रहा है. मनोज तिवारी ने जा कहा वो सही है. 

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा स्वतंत्रता सैनानी मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की माँग पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा कि "ये तो अच्छा है...बहुत अच्छा है. मंगल पांडे ने तो देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई." 

मंगल पांडे को भारत रत्न पर कांग्रेस का बयान

दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर मनोज तिवारी, मंगल पांडे के लिए 'भारत रत्न' की मांग कर रहे हैं तो वो संसद के लेटर हेड पर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें, मीडिया के सामने क्यों माँग कर रहे हैं. 

उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय में लिखकर देना चाहिए और इसे पूरा कराना चाहिए, ये बेहतर बात है. मंगल पांडे हमारे देश के पहले फ्रीडम फाइटर थे. उनको अगर भारत रत्न बीजेपी की सरकार देने की बात करती हैं तो अच्छी पहल है. हम उनका स्वागत करेंगे. लेकिन, मीडिया भारत रत्न नहीं देती सरकार देती हैं, आपको उनसे कहना चाहिए. 

मनोज तिवारी ने की भारत रत्न देने की मांग

बता दें कि दिल्ली की नॉर्थ-ईस्ट लोकसभा सीट बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी गुरुवार को यूपी के बलिया में स्वतंत्रता सैनानी मंगल पांडे के गांव पहुंचे थे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की नींव हिला दी, वो भले ही शहीद हो गए लेकिन, उन्होंने पूरे देश को जगा दिया. 

मंगल पांडे तो भारत रत्न हैं, अगर उन्हें भारत रत्न न मिले तो किसे मिलेगा? वैसे तो वो भारत रत्न से भी ऊपर हैं लेकिन, सम्मान तो सम्मान होता है. आज से हम भी इसके लिए आवाज उठाएंगे. 

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Published at : 10 Apr 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Bharat Ratna Mangal Pandey Brajesh Pathak UP NEWS
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