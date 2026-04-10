'कमल-कमल से लुट गए तक...', BJP नेता के बदले तेवर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. सपा चीफ आए दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं. इस बार उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो बीजेपी के नेता का पुराना वीडियो है. इस वीडियो में नेता बीजेपी के जयकारे लगा रहे हैं. यह वीडियो 2019 का है.

इसी वीडियो के नीचे एक और वीडियो दिखाई दे रहा है जो 2026 का है. अखिलेश यादव के दावे के मुताबिक इसमें वह बीजेपी नेता भड़कता हुआ दिख रहा है. इस पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपाई मतलब आततायी! उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा कि बीजेपी सरकार अर्थात अत्याचार और भ्रष्टाचार!

सपा चीफ ने शेयर किया वीडियो

अखिलेश यादव द्वारा शेयर किए गए साल 2019 के वीडियो में एक बीजेपी नेता जनता से कहते हुए दिख रहे हैं कि आप सोचना होगा कि आपको कमल चाहिए या फिर क्या चाहिए. इसके बाद वे लगातार कमल, कमल, कमल... कहते हुए दिख रहे हैं. वह दर्जनों बार सिर्फ कमल-कमल ही कह रहे हैं.

वहीं साल 2026 के वीडियो में वही नेता का नया अंदाज देखने को मिला. इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि लुट गए, लुट गए, व्यापारी लुट गए. इस दौरान वह कई लोगों के साथ छाती पीटते हुए 'लुट गए-लुट गए' का जाप जप रहे हैं.

अखिलेश यादव ने एआई का बताया नया मतलब

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जाते-जाते बीजेपी सरकार हर तरह से पैसे कमाने में लगी है. ट्रैफिक पुलिस से सरेआम उगाही करवा रही बीजेपी सरकार ने अब AI के नाम पर लूटने का नया तरीका निकाला है. बीजेपीइयों के लिए AI का मतलब ‘आमदनी इनकम’ है.

उन्होंने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात तो सरकार की इच्छाशक्ति की होती है. पैसे कमाने के लिए बनी बीजेपी सरकार कभी नहीं चाहती है कि जनता ट्रैफिक नियमों का पालन करे, इसलिए चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलती है बल्कि चौराहों से आगे किसी मोड़ पर आड़ लेकर छुपी रहती है.

ये भी पढ़ें: UP Panchayat Chunav: यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दे दी जानकारी