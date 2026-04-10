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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कमल-कमल से लुट गए तक...', BJP नेता के बदले तेवर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

'कमल-कमल से लुट गए तक...', BJP नेता के बदले तेवर पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज

UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता के पुराने और नए वीडियो को पोस्ट कर राजनीति शुरू कर दी है. उन्होंने इस वीडियो के जरिए बीजेपी पर तीखा तंज कसा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 10 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. सपा चीफ आए दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं. इस बार उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो बीजेपी के नेता का पुराना वीडियो है. इस वीडियो में नेता बीजेपी के जयकारे लगा रहे हैं. यह वीडियो 2019 का है.

इसी वीडियो के नीचे एक और वीडियो दिखाई दे रहा है जो 2026 का है. अखिलेश यादव के दावे के मुताबिक इसमें वह बीजेपी नेता भड़कता हुआ दिख रहा है. इस पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपाई मतलब आततायी! उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा कि बीजेपी सरकार अर्थात अत्याचार और भ्रष्टाचार!

सपा चीफ ने शेयर किया वीडियो

अखिलेश यादव द्वारा शेयर किए गए साल 2019 के वीडियो में एक बीजेपी नेता जनता से कहते हुए दिख रहे हैं कि आप सोचना होगा कि आपको कमल चाहिए या फिर क्या चाहिए. इसके बाद वे लगातार कमल, कमल, कमल... कहते हुए दिख रहे हैं. वह दर्जनों बार सिर्फ कमल-कमल ही कह रहे हैं.

वहीं साल 2026 के वीडियो में वही नेता का नया अंदाज देखने को मिला. इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि लुट गए, लुट गए, व्यापारी लुट गए. इस दौरान वह कई लोगों के साथ छाती पीटते हुए 'लुट गए-लुट गए' का जाप जप रहे हैं. 

अखिलेश यादव ने एआई का बताया नया मतलब

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जाते-जाते बीजेपी सरकार हर तरह से पैसे कमाने में लगी है. ट्रैफिक पुलिस से सरेआम उगाही करवा रही बीजेपी सरकार ने अब AI के नाम पर लूटने का नया तरीका निकाला है. बीजेपीइयों के लिए AI का मतलब ‘आमदनी इनकम’ है. 

उन्होंने आगे लिखा कि सबसे बड़ी बात तो सरकार की इच्छाशक्ति की होती है. पैसे कमाने के लिए बनी बीजेपी सरकार कभी नहीं चाहती है कि जनता ट्रैफिक नियमों का पालन करे, इसलिए चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलती है बल्कि चौराहों से आगे किसी मोड़ पर आड़ लेकर छुपी रहती है.

ये भी पढ़ें: UP Panchayat Chunav: यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने दे दी जानकारी

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS UP POLITICS
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