हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'याद रखेगी 7 पुश्तें...', बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी विधायक

UP News: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है. बीजेपी विधायक ने कहा कि इसके सिर पर देशविरोधी ताकतों का हाथ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 27 Sep 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

बरेली हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है. तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान सामने आया है. विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, "इसके पीछे आईएसआई और कट्टरपंथी देशों का हाथ, तौकीर की कोई हैसियत नहीं है, इसके सिर पर देशविरोधी ताकतों का हाथ है. जेहादी मानसिकता के तौकीर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठोर कार्रवाई करेंगे कि 7 पुश्तें याद रखेगी."

ऐसी कार्रवाई होगी की 7 पुश्तें रखेंगी याद

बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में दंगा कराने की सोच रखने वाले जेहादी तौकीर रजा और उनके समर्थकों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेगी. 

इनकी संपत्ति से जाएगी सरकारी संपत्ति की भरपाई

विधायक नंद किशोर ने कहा कि, सरकारी संपत्ति की भरपाई इनकी संपत्ति से की जाएगी. बरेली की पुलिस बधाई की पात्र है कि उन्होंने एक बड़ी साजिश को रोका है क्योंकि यह षडयंत्र कामयाब हो जाता तो प्रदेश भर में दंगा कराने की साजिश थी. प्रदेश में सभी अमन शांति से रहते है लेकिन अगर कोई तौकीर जैसा जहरीला नाग फन उठाने की कोशिश करेगा तो प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है ऐसे लोग प्रदेश में रह नहीं पाएंगे इन्हें कुचलने का काम प्रदेश सरकार करेगी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार (26 सितंबर) को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, जुमे की नमाज के बाद पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई. इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं. साथ ही मौलाना तौकीर रजा सहित 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने यह भी बताया है कि मौलाना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इसके साथ ही पुलिस ने 39 लोग हिरासत में लिए हैं.

Input By : विपिन तोमर
Published at : 27 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Nand Kishor Gurjar UP NEWS Bareilly Violence
