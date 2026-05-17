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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: जब बीजेपी MLC ने सपा नेता राजकुमार भाटी के कॉलेज के लिए दिया था फंड! सामने आया लेटर

गाजियाबाद: जब बीजेपी MLC ने सपा नेता राजकुमार भाटी के कॉलेज के लिए दिया था फंड! सामने आया लेटर

UP Politics: सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के जाति विशेष को लेकर गई टिप्पणी का जहां एक तरफ बीजेपी विरोध कर रही है. वहीं बीजेपी एमएलसी दिनेश गोयल के एक लेटर ने भूचाल ला दिया है. 

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 04:57 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां जाति विशेष पर टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के वक्तव्य का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी दिनेश गोयल के एक वायरल लेटर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. इस लेटर में बीजेपी एमएलची दिनेश गोयल ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के कॉलेज के लिए 12 रुपये का अनुदान दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल यह लेटर साल 2025 का है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के जाति विशेष को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ साल 2025 सामने आने के बाद बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं. इस लेटर मे भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के रहने वाले एमएलसी दिनेश गोयल ने राजकुमार भाटी के लॉ कॉलेज को 12 लाख रुपये का अनुदान दिया था.

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सपा प्रवक्ता की कॉलेज के लिए बीजेपी नेता ने दिया था अनुदान

आपको बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले दिनेश गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता है. साथ ही साथ वह मेरठ स्नातक क्षेत्र से जीते हुए एमएलसी हैं. दिनेश गोयल ने अपने 10 जनवरी 2025 को गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी को लिखे लेटर में राजकुमार भाटी के विजय सिंह पथिक इंस्टीट्यूट आफ लॉ बील अकबरपुर दादरी को अपनी विधायक निधि से टीचरों के लिए कमरा बनाने के लिए 12 लाख रुपए देने की सिफारिश की थी.

 

सपा प्रवक्ता की कॉलेज का लेटर
सपा प्रवक्ता की कॉलेज का लेटर

सपा प्रवक्ता के लेटर की बीजेपी MLC ने की सिफारिश

दिनेश गोयल ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि यह पैसा राजकुमार भाटी के कॉलेज को मिल भी गया था. हैरानी की बात यह है कि एबीपी न्यूज पर कॉलेज की तरफ से लिखा गया लेटर भी है जो महज दो दिन पहले 8 जनवरी को लिखा गया था. लेटर में खुद राजकुमार भाटी जो कॉलेज के सचिव हैं उनकी तरफ से पैसे की डिमांड की गई थी. यानी आम आदमी की कोई चिंता नहीं उसके लेटर चाहे महीना पड़े रहे लेकिन इस लेटर पर दो दिन में ही सिफारिश कर दी गई.

 

बीजेपी एमएलची दिनेश गोयल के अनुदान का लेटर
बीजेपी एमएलची दिनेश गोयल के अनुदान का लेटर

एमएलसी ने राजकुमार भाटी को अनुदान देने पर जताई अनभिज्ञता

हालांकि, दिनेश गोयल ने बताया कि उनको लेटर प्रिंसिपल की तरफ से मिला था और उन्हें उस दौरान यह पता नहीं था कि यह कॉलेज किसका है. हालांकि एबीपी न्यूज के पास वो लेटर भी है जो कॉलेज की तरफ से भेजा गया था. जिसमें राजकुमार भाटी का नाम है और उनके साइन है. अब दिनेश गोयल का आरोप है कि, स्नातक के एमएलसी का चुनाव इसी साल नवंबर महीने में है और जो अन्य लोग टिकट मांग रहे हैं उन्होंने यह एक साल पुराना लेटर वायरल किया है.

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Published at : 17 May 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
BJP Rajkumar Bhati Samajwadi Party UP News Dinesh Kumar Goel
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