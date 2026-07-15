पुलिस-पत्रकारों से मारपीट पर मंत्री कपिल देव सख्त, बोले- कांवड़ यात्रा में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं
Muzaffarnagar News In Hindi: स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले पर कहा कि सच्चा शिवभक्त कभी भी ऐसा आचरण नहीं कर सकता.
उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है. मंत्री ने कहा कि कांवड़ की आड़ में हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने सभी शिवभक्तों से कांवड़ यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है.
डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ था विवाद
मामला 10 जुलाई की रात की रात का है, जहां हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कुछ कांवड़ियों और पुलिस के बीच मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर डीजे को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि पुलिस द्वारा डीजे पर चढ़कर नाचने से रोकने पर कुछ कांवड़ियों ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और मौके पर कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ भी मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था.
अब इस पूरे मामले पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सच्चा शिवभक्त कभी भी ऐसा आचरण नहीं कर सकता, जिससे भगवान भोलेनाथ, कांवड़ यात्रा या समाज की आस्था को ठेस पहुंचे. उन्होंने पुलिस से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. मंत्री ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ कांवड़ यात्रा करते हैं, इसलिए सभी को मर्यादा बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.
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कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर से करोड़ों की संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं, इसलिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात ड्यूटी देकर कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए सभी लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए. यदि कहीं कोई दिक्कत या विवाद होता है तो उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाए. उन्होंने पुलिस से अपील की कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करें.
साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोई भी ऐसा काम या टिप्पणी न करें, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता, मर्यादा और उसके प्रति समाज व देश की श्रद्धा को ठेस पहुंचे. उन्होंने कहा कि सभी लोग विनम्रता के साथ कांवड़ यात्रा का सहयोग करें. कांवड़ हमारी है, प्रशासन भी हमारा है और भगवान शिव के भक्त करोड़ों की संख्या में सेवा करते हैं, अपना समय और धन लगाते हैं, इसलिए उनके प्रति हम सभी की श्रद्धा है.
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