वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं कि देर से ही सही लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है.

वहीं पीएम मोदी की अपील पर इमरान मसूद ने आगे कहा, "राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. राहुल गांधी ने पिछले साल संसद में कहा था कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता-आधारित बना रही है, जबकि इसे उत्पादन-आधारित होना चाहिए.

#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh: On PM Narendra Modi’s call for fuel conservation, Congress MP Imran Masood says, “…Rahul Gandhi had cautioned beforehand that the economy will collapse, but the PM and his govt did not pay heed…Rahul had said in the Parliament last year that… pic.twitter.com/kc3k0wtl0T — ANI (@ANI) May 17, 2026

'बुलाएं सर्वदलिए बैठक'

मसूद ने ये भी कहा, "वे बुनियादी बातों के बारे में नहीं सोचते, आज हम जिस स्थिति में हैं, वह भारत की कूटनीति की विफलता के कारण है. सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विशेषज्ञों की राय लें और आगे बढ़ें."

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'देश के सामने एक बड़ा संकट'

उन्होंने ये भी कहा, "महंगाई चरम पर आने वाली, देश के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है. राहुल गांधी ने हर संकट से पहले चेताया था. उन्होंने कोरोना से पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन उनके (बीजेपी) के पास हमें गाली देने के लिए बहुत मसाला है आप देते रहिए आप दीजिए लेकिन देश के बारे में भी सोचिए, देश के लिए कुछ कीजिए."

'ईरान से हमारा सदियों पुराना रिश्ता'

कांग्रेस सांसद ने कहा, "हम गुटनिरपेक्ष थे हमें वैसा ही रहना चाहिए था. आपने नेतन्याहू की माला पहनी थी तो आपको आयतुल्लाह खामेनेई के निधन पर भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी. पीएम मोदी ने तो श्रद्धांजलि दी ही नहीं, भारत सरकार ने भी एक हफ्ता लगा दिया. ईरान हमारा दोस्त है उसका हमसे सदियों पुराना रिश्ता रहा है. इजरायल हमारा न कभी था न कभी है और न कभी होगा."

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