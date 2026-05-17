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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!

'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!

Imran Masood On PM Modi: इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले साल संसद में कहा था कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता-आधारित बना रही है, जबकि इसे उत्पादन-आधारित होना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 May 2026 04:15 PM (IST)
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वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है. इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं कि देर से ही सही लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है.

वहीं पीएम मोदी की अपील पर इमरान मसूद ने आगे कहा, "राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. राहुल गांधी ने पिछले साल संसद में कहा था कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता-आधारित बना रही है, जबकि इसे उत्पादन-आधारित होना चाहिए.

 

'बुलाएं सर्वदलिए बैठक'

मसूद ने ये भी कहा, "वे बुनियादी बातों के बारे में नहीं सोचते, आज हम जिस स्थिति में हैं, वह भारत की कूटनीति की विफलता के कारण है. सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विशेषज्ञों की राय लें और आगे बढ़ें."

ये भी पढ़ें: 'PM मोदी को चाहिए कि...', वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री को दे दी सलाह!

'देश के सामने एक बड़ा संकट'

उन्होंने ये भी कहा, "महंगाई चरम पर आने वाली, देश के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है. राहुल गांधी ने हर संकट से पहले चेताया था. उन्होंने कोरोना से पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन उनके (बीजेपी) के पास हमें गाली देने के लिए बहुत मसाला है आप देते रहिए आप दीजिए लेकिन देश के बारे में भी सोचिए, देश के लिए कुछ कीजिए."

'ईरान से हमारा सदियों पुराना रिश्ता'

कांग्रेस सांसद ने कहा, "हम गुटनिरपेक्ष थे हमें वैसा ही रहना चाहिए था.  आपने नेतन्याहू की माला पहनी थी तो आपको आयतुल्लाह खामेनेई के निधन पर भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी. पीएम मोदी ने तो श्रद्धांजलि दी ही नहीं, भारत सरकार ने भी एक हफ्ता लगा दिया. ईरान हमारा दोस्त है उसका हमसे सदियों पुराना रिश्ता रहा है. इजरायल हमारा न कभी था न कभी है और न कभी होगा."

ये भी पढ़ें: महोबा: PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा सांसद अजेंद्र लोधी की सफाई, बोले- 'AI ने...'

Published at : 17 May 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
PM Modi UP News IMRAN MASOOD
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