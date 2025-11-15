INDIA अलायंस पर पड़ेगा बिहार चुनाव की हार का असर? अखिलेश यादव के बयान से मिले ये संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अब इंडिया अलायंस टूट जाएगा या नहीं. इन सवालों के बीच अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया है.

बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कहा, "कांग्रेस हमारी पार्टनर है. हमारे साथ अलायंस में है. बीजेपी चाहे कुछ भी कहे लेकिन दोस्त जब परेशान और कमजोरी में हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए."

इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके सत्तारूढ़ एनडीए के अपने पास सत्ता बरकरार रखने के सवाल पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह पर अब नहीं हो पायेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दल नहीं, बल्कि छल है. अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "बिहार में जो खेल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उप्र और बाकी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है."

उन्होंने आगे कहा, "हम अब आगे यह खेल इनको नहीं खेलने देंगे. सीसीटीवी की तरह हमारा 'पीपीटीवी' मतलब 'पीडीए प्रहरी' चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा."