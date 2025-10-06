हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान

बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान

ABP MATRIZE-IANS Bihar Opinion Poll 2025: इस ओपिनियन पोल में जनता से सवाल पूछा गया कि CM नीतीश कुमार के कामकाज से जनात कितनी संतुष्ट है, इस पर 42 प्रतिशत लोगों ने बहुत संतुष्ट कहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Oct 2025 05:47 PM (IST)
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और इस चुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव की वोटिंग से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर MATRIZE-IANS द्वारा ओपिनियन पोल किया है. जिसमें लोगों से बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन का सवाल पूछा गया है, जिसमें चौंकाने वाला जवाब आया है.

बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद में अभी भी सीएम नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे हैं. सीएम नीतीश कुमार को 42 प्रतिशत, तेजस्वी यादव को 15 प्रतिशत, प्रशांत किशोर को 09 प्रतिशत, चिराग पासवान को 08 प्रतिशत, सम्राट चौधरी को 03 प्रतिशत और 23 प्रतिशत ने अन्य को पसंद किया है.

मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन?

नीतीश कुमार -42
तेजस्वी यादव - 15
प्रशांत किशोर- 09
चिराग पासवान - 08
सम्राट चौधरी- 03
अन्य-23

वहीं इस ओपिनियन पोल में जनता से सवाल पूछा गया कि CM नीतीश कुमार के कामकाज से जनात कितनी संतुष्ट है. इस पर 42 प्रतिशत लोगों ने बहुत संतुष्ट कहा और 31 प्रतिशत संतुष्ट हैं. इसके साथ ही 23 प्रतिशत असंतुष्ट और 04 प्रतिशत कह नहीं सकते हैं.

एनडीए और महागठबंधन में किसको कितनी सीट

वहीं इस ओपिनियन पोल बिहार चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी इसके बारे में भी लोगों से बात की गई है. इस सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है, इस सर्वे की मानें तो बीजेपी को 80-85, जेडीयू को 60-65, हम (HAM) को 3-6 सीटें, एलजेपी (आर) 406 सीटें, आरएलएम को 1-2 सीटें आ सकती है. इसके अलावा महागठबंधन में आरजेडी को 60-65 सीटें, कांग्रेस को 7-10 सीटें, CPI-ML को 6-9 सीटें, सीपीआई को 0-1 सीटें, CPIM को 0-1 सीट, वीआईपी को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान है.

Disclaimer: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS द्वारा किया हुआ ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया है. इसके ओपिनियन पोल के लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर 46 हजार 862 लोगों से बात की गई है. ये सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्तूबर के बीच किया गया है, ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लन माइनस 3 फीसदी है. ये ओपिनियन पोल ABP न्यूज ने नहीं किया है.

बिहार का चौंकाने वाला सर्वे, किसकी बन रही सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट? तस्वीर साफ

Published at : 06 Oct 2025 05:43 PM (IST)
NITISH KUMAR PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bihar Opinion Poll 2025
