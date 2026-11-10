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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'

कानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'

कानपुर में थार हिट एंड रन मामले में आरोपी गीता सचान को कोर्ट ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है. कोर्ट ने पुलिस को हत्या की धारा जोड़ने पर फटकार लगाई. पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने जानकर ऐसा नहीं किया.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 10 Nov 2026 11:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में थार गाड़ी से हिट एंड रन मामले की गिरफ्तार आरोपी गीता सचान को कोर्ट ने रिहा कर दिया है. गीता ने अपनी गाड़ी से 60 साल के LIC एजेंट को कुचल दिया था, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. कोर्ट ने निजी मुचलके पर गीता सचान को रिहा किया और कानपुर पुलिस को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि सड़क हादसे में हत्या की धारा जोड़कर केस क्यों दर्ज किया गया है? दुर्घटना के मामले में मर्डर का मामला किस आधार पर बनाया गया?

वहीं, आरोपी गीत सचान के पिता भी अब सामने आए हैं और अपनी बेटी की गलती पर माफी मांगी है. पिता अशोक कुमार का कहना है कि वह सभी देशवासियों के सामने दुखी मन से उस परिवार को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनका सदस्य उनकी बेटी की गाड़ी के नीचे आ गया. अशोक कुमार का कहना है, "मुझे पूरे तन-मन से अफसोस है लेकिन मेरी मजबूरी भी है कि मैं उसे वापस नहीं ला सकता. यह एक हादसा है. इस हादसे में किसी ने जानकर किसी तरह का काम नहीं किया है. कोई जानकर ऐसा क्यों करेगा? लेकिन इस दीपावली के शुभ अवसर पर जिस प्रकार से उस परिवार की खुशियां खत्म हुईं, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं. मैं माफी भी चाहता हूं."

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'दुख में मेरे परिवार ने भी दिवाली नहीं मनाई'- गीता सचान के पिता 

पिता का यह भी कहना है कि जानबूछकर कोई हादसा नहीं होता है. इसे आप किसी भी रूप में देख सकते हैं. मैंने और मेरे परिवार ने दीपावली नहीं मनाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस परिवार का सदस्य गया है, उसने भी दिवाली नहीं मनाई होगी. मेरे घर में दीये, बाती, मोमबत्तियां, गट्टे-खिलौने, पूजा की सामग्री और बाकी सामान आए लेकिन हादसे के बाद सारा सामान वैसा ही रखा है. किसी ने कोई दीप नहीं जलाया. 

उनका कहना है कि उनकी छोटी बेटी ने त्योहार के नाम पर दो-तीन दीप जला दिए थे बस. एक भी पटाखा या किसी भी प्रकार की खुशी उनके परिवार ने नहीं मनाई. 

'अच्छे-अच्छे लोगों से ऐसे हादसे हो जाते हैं'- गीता सचान के पिता

अशोक कुमार ने यह भी कहा कि इसे गलत मानिए या हादसा, उनकी बेटी ने पहली बार गाड़ी नहीं चलाई थी. वह हमेशा ही दिल्ली से गाड़ी चलाकर आती है. उसके पास पूरे कागज हैं, इसलिए उसे गाड़ी दी गई थी. वह अपनी पढ़ाई पूरी कर के अभी ही घर आई थी. वह हमेशा ही बड़ी गाड़ी चलाती है. ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा. अच्छे-अच्छे लोगों से ऐसे हादसे हो जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: गोवर्धन पूजा पर ब्रज में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, योगी सरकार ने किए खास इंतजाम

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 10 Nov 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS
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