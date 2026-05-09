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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले यूपी पहुंची बंगाल SIT, पीए चन्द्रनाथ की हत्या से जुड़े हैं तार

शुभेंदु अधिकारी की शपथ से पहले यूपी पहुंची बंगाल SIT, पीए चन्द्रनाथ की हत्या से जुड़े हैं तार

UP News: शुभेंदु अधिकारी के पीए चन्द्रनाथ रथ मर्डर मामले में बंगाल एसआईटी की जांच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को रोकने वाली कार के तार यूपी से जुड़े हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 May 2026 10:21 AM (IST)
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बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही एसआईटी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है. बंगाल SIT शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चन्द्रनाथ रथ की हत्या मामले में उत्तर प्रदेश पहुंची हैं. इस दौरान पुलिस की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है. हालांकि अभी तक इस हत्याकांड को लेकर कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है. 

सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जब जुड़ा जब हत्या के दौरान कार को रोकने वाले वाहन की नंबर प्लेट से यूपी के तार जुड़ने का शक हुआ था. बताया जा रहा है कि इस कार की बिक्री का विज्ञापन ऑनलाइन दिया गया था, जिसे खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों ने संपर्क किया था. एसआईटी ने संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड और उनसे जुड़े अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

हत्या में सुपारी किलर का हाथ होने का शक

शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे पेशेवर और सुपारी किलर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस को शक है कि ये सुपारी किलर बंगाल या आसपास  से सटे सीमावर्ती राज्यों से भी हो सकते हैं. यूपी पहुंची एसआईटी की टीम ने राज्य के सुपारी किलरों के रिकॉर्ड को खंगाला है. हालांकि फिलहाल एसआईटी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है. 

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हत्याकांड की जांच के लिए SIT गठित

बता दें कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जाँच के लिए सात सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है. पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में संगठित गिरोह का हाथ है. इस गिरोह में आठ लोगों के शामिल हो सकते हैं. इनमें दो शार्प शूटर भी हैं. बाकी सदस्यों की भूमिका उन्हें कोलकाता में रहने और हत्या के बाद भागने में मदद के तौर पर हो सकती हैं. पुलिस की टीम घटना स्थल व आसपास लगे सीसीटीवी को भी खँगाल रही है ताकि पुख्ता सुराग हाथ लग सके. 

बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 6 मई बुधवार को नॉर्थ परगना में शुभेंदु अधिकारी के पीए की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस फायरिंग में चंद्रनाथ रथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

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Published at : 09 May 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Chandranath Rath Murder Bengal SIT
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