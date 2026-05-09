उतर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम विवाह के बाद महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. आरोप है कि युवती ने गांव के युवक से प्रेम विवाह किया था. गुरूवार को रुपए के लेनदेन में महिला और उसके पति के बीच कोई विवाद हो गया. जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई.

ससुराल पक्ष के लोग महिला का अंतिम संस्कार करने लगे. मगर मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस ने चिता से शव को बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिससे मौत कैसे हुई है इसका पता लगाया जा सके.

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क्या है पूरा मामला ?

ज्यू सेक्टर की रहने वाली मोनिका नागर ने घोड़ी बछेड़ा गांव के रहने वाले अनुज चौहान से तीन माह पूर्व कोर्ट में प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि मोनिका और अनुज के पिता ग्रेटर नोएडा में ऑटो चलाते है. जिससे दोनों परिवारों में आना जाना हो गया. पहले दोनों परिवारों के लोग शादी के लिए सहमत नहीं थे. मगर मोनिका और अनुज की जिद के आगे परिवार ने भी सहमति दे दी.

गुरूवार को अनुज और मोनिका में रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद मोनिका का शव कमरे में मिला. ग्रीमाणों ने बताया कि दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद मोनिका ने कमरे की कुंदी लगा ली. जब बाहर से धक्का मारकर कमरे की कुंडी तोड़ी गई तो उसका शव कमरे में पड़ा था.

ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

मोनिका के परिवार के लोग ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा रहे है. इनका कहना है कि मोनिका ने फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने की बात कही थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

जितेंद्र कुमार सिंह एसीपी ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे. महिला के शव को चिता से उठाया गया है शव कुछ प्रतिशत जल चुका था. पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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