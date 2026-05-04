(Source: ECI/ABP News)
मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर BJP की जीत का जश्न, 'मंत्री जी' ने कार्यकर्ताओं संग लगाए ठुमके
Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों में BJP को मिले प्रचंड बहुमत का जश्न मुजफ्फरनगर में भी जोरदार रहा. कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ ऐतिहासिक विजयोत्सव मनाया.
पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिले प्रचंड बहुमत की गूंज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी जोरदार तरीके से सुनाई दी. देशभर की तरह मुजफ्फरनगर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर रहा. शहर के हृदय स्थल 'शिव चौक' पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और ढोल-नगाड़ों की थाप पर ऐतिहासिक जश्न मनाया गया.
इस महाजश्न में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी शिरकत कर कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना कर दिया. कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे पूरा शिव चौक उत्सव के माहौल में तब्दील हो गया. नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर इस प्रचंड जीत की बधाई दी.
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महिला मोर्चा के साथ मंत्री जी का डांस
इस पूरे जश्न के दौरान सबसे दिलचस्प और खास नजारा तब देखने को मिला, जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और स्वयं अपने हाथों से कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया.
'यह पीएम मोदी- अमित शाह के सशक्त नेतृत्व का परिणाम'
इस मौके पर जोश से लबरेज संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बंपर जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के कुशल व सशक्त नेतृत्व का सीधा परिणाम है. नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में पार्टी द्वारा चलाए गए सघन जन-जागरण अभियान और जनता के बीच लगातार संपर्क का ही नतीजा है कि आज भाजपा ने पूर्ण बहुमत का यह शक्तिशाली मुकाम हासिल किया है.
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