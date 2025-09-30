बस्ती सदर कोतवाली पुलिस और सेक्स रैकेट चलाने वाले सरगना भानु प्रताप के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान सेक्स रैकेट चलाने वाले सरगना के पैर में गोली लगी, उस को पुलिस ने अरेस्ट कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

भानु काफी समय से एक मकान में सेक्स रैकेट का धंधा चला रहा था, यह नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था उनका अपहरण कर ब्लैकमेल करता था और उनसे जिस्मफरोशी का धंधा करवा कर मोटी कमाई करता था, यही नहीं लड़कियों की तस्करी का भी उस पर आरोप है.

लड़कियों की सप्लाई करता था आरोपी

ग्राहकों की सुविधा के अनुसार लड़कियों की सप्लाई करता था, उस के एवज में मोटी कमाई करता था, कई लड़कियों को इस ने अपना शिकार बनाया, उन को ब्लैकमेल कर जिस्मफरोशी कर धंधा करवाता था, भानु पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था.

बता दें सदर कोतवाली के चांदमारी में एक मकान में काफी समय से सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा था, इस का सरगना भानु प्रताप था जो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर और ब्लैकमेल कर सेक्स के लिए मजबूर करता था, उस के ऊपर नाबालिग लड़की के अपहरण का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया था. पुलिस को भानु की तलाश थी,

पुलिस मुठभेड़ में धरा आरोपी

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो सेक्स रैकेट के सरगना ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा, घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एसपी अभिनंदन ने बताया कि भानु पर दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने लड़कियों को तत्काल बरामदगी सुनिश्चित की, भानु की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी थी, सूचना पर पुलिस ने घेरा बंदी की, जिसपर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और भानु के पैर में गोली लगी, उस को अरेस्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.