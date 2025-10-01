'मोहम्मद के लिए जंग हुई तो...', पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स की निकाली हेकड़ी, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों पर यूपी पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बस्ती में एक युवक ने 'आई लव मोहम्मद' के नाम पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, बल्कि सीधे थानेदार को धमकी भी दे डाली थी.

दरअसल, यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र का है. आरोपी युवक का नाम जीशान है, जिसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विवादित और भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में जीशान ने अपने समुदाय की बड़ी संख्या का हवाला देते हुए पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी. उसने कहा, "हम अपने मोहम्मद के लिए एक FIR नहीं, सौ FIR कुबूल करता हूँ."

आरोपी ने थानेदार को दी धमकी

आरोपी युवक जीशान ने सीधे-सीधे थानेदार को धमकी देते हुए कहा, "थानेदार साहब आप तैयारी कर लो, हम लोग बीस करोड़ हैं और आपके जेल कम पड़ जाएंगे." जीशान ने यहाँ तक कह डाला कि अगर मोहम्मद के नाम पर जंग हुई, तो उस जैसे बुजदिल भी सबसे आगे खड़े मिलेंगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया.

हिंदू संगठनों ने वीडियो पर जताई आपत्ति

युवक जीशान के इस भड़काऊ वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई. विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तत्काल इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक पत्र दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित एक्शन लिया.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

पुलिस की साइबर टीम को सक्रिय किया गया, जिसने आरोपी युवक जीशान की पहचान की. इसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. जो युवक वीडियो में पुलिस को जेल कम पड़ जाने की धमकी दे रहा था, पुलिस के हत्थे चढ़ते ही उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई. गिरफ्तारी के बाद, आरोपी जीशान की हालत पूरी तरह से बदल गई. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को चौंका दिया.

यह वीडियो उसी नगर थाने के गेट का था, जहाँ जीशान हाथ जोड़कर खड़ा था. वह थानेदार और पुलिस प्रशासन से माफी की भीख मांगता नजर आया. उसका लहजा पूरी तरह से बदल चुका था और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था. धमकी भरे बोल बोलने वाले युवक की यह दयनीय हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी पुलिस के एक्शन से कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों को कड़ा सबक सिखाया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर

जीशान की गिरफ्तारी और माफीनामे ने यह साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों पर भी सख्ती से नजर रख रही है.

विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर तत्काल कार्रवाई हुई और आरोपी पकड़ा गया. वही डीएसपी ने कहा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.