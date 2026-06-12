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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: पंचायत चुनाव से पहले बस्ती में बवाल, संभावित प्रधान प्रत्याशी का वोटर लिस्ट से नाम गायब

यूपी: पंचायत चुनाव से पहले बस्ती में बवाल, संभावित प्रधान प्रत्याशी का वोटर लिस्ट से नाम गायब

Basti Panchayat Election: शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर नाम बहाल किए जाने की मांग की है.पीड़ित बीजेपी के पूर्व कार्यसमिति सदस्य रहे है, और गौर ब्लॉक के प्रथम प्रमुख के नाती भी है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 12 Jun 2026 07:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया है.हर्रैया तहसील क्षेत्र के एक संभावित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि अंतिम मतदाता सूची-2026 से उनका नाम बिना किसी सूचना और वैध कारण के हटा दिया गया है.

शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर नाम बहाल किए जाने की मांग की है.पीड़ित बीजेपी के पूर्व कार्य समिति सदस्य रहे है, और गौर ब्लॉक के प्रथम प्रमुख के नाती भी है.बावजूद राजनैतिक परिवार से नाता होने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से साजिशन काट दिया गया.

जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत

हर्रैया तहसील के ग्राम परसहट, पोस्ट विक्रमजोत निवासी अमन शुक्ला ने जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित पत्र में बताया है कि उनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज था.उन्होंने दावा किया कि वह ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी हैं और लंबे समय से गांव के सामाजिक और विकास संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं.अमन ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची के अनंतिम लिस्ट 2025 में था, मगर अंतिम सूची से उनका नाम अचानक से काट दिया गया, जबकि वे खुद अपने गांव के कई सदस्यों का वोटर कार्ड बनवाए है लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका ही वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया.

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चुनाव तैयारियों को बताया झटका 

शिकायतकर्ता अमन शुक्ला का कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वह जनसंपर्क अभियान भी चला रहे थे और संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी तैयारी कर रहे थे.ऐसे समय में अंतिम मतदाता सूची-2026 से उनका नाम हट जाना न केवल उनके मताधिकार को प्रभावित करता है बल्कि चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाओं पर भी असर डालता है.

अमन शुक्ला ने आरोप लगाया कि नाम हटाने से पहले उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और न ही कोई कारण बताया गया.उन्होंने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि बताते हुए कहा कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम इस प्रकार हटाए जाएंगे तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे.

निष्पक्ष जांच की मांग उठाई

शिकायत पत्र में उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मतदाता सूची का पुनः परीक्षण करने और उनका नाम तत्काल सूची में शामिल करने की मांग की है.साथ ही यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है.

शिकायतकर्ता ने कहा है कि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे.उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से हस्तक्षेप कर न्यायोचित कार्रवाई करने की अपील की है.

डीएम ने बैठाई जांच 

पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठे इस विवाद ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.अब सभी की निगाहें जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.वहीं डीएम कृतिका ज्योत्सना ने पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जांच शुरू करा दिया है, और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है.

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Published at : 12 Jun 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Panchayat Election Basti News UP NEWS
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