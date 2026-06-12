उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है. सभी राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति भी बनने को है.

सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस की. यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस से उन सीटों की लिस्ट मांगी है जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है. हालांकि इन दावों के बीच कांग्रेस की यूपी इकाई के प्रभारी अविनाश पांडेय ने दावा किया था कि पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस के ऐलान पर क्या बोली सपा?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो हर पार्टी के लिए हर एक सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करना स्वाभाविक है. समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का काम करना है और अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना है. कांग्रेस पार्टी अभी अपने उम्मीदवारों के लिए काम करेगी.

हालांकि अविनाश पांडेय के इस दावे पर सपा ने कोई पलटवार या तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी. सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कांग्रेस के 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उनकी अपनी पार्टी हमारे अपनी पार्टी . दोनों पार्टी अपने-अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं . गठबंधन हमारा इंटेक्ट है.

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वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के ऐलान पर कहा कि अगर सपा की बैसाखी कांग्रेस छोड़ दे तो वह चार सीट पर भी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखती है.

अखिलेश यादव कर रहे जिलावार बैठक

इन सब दावों के बीच अभी तक मौजूद जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में जिलावार बैठकें कर रहे हैं. बीते रोज उन्होंने बुलंदशहर जिले की बैठक की थी, जिसमें जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता मौजूद रहे. इस दौरान सपा चीफ ने सीटवार समीक्षा की.

क्या है कांग्रेस और सपा की रणनीति?

सूत्रों के अनुसार, सपा अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे हैं कि उनके जिलों में कांग्रेस को कौन-कौन सी सीटें दी जा सकती हैं. बताया जा रहा है कि सपा, कांग्रेस के लिए करीब 60 से 80 सीटों की सूची तैयार कर रही है, वहीं सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान का काम भी साथ-साथ कर रही है. दूसरी ओर, कांग्रेस शुरुआती दौर की बातचीत में लगभग 120 सीटों की मांग रख सकती है, हालांकि अंतिम समझौता करीब 80 सीटों के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है.





NDA में क्या खिचड़ी पक रही?

यूपी चुनाव से करीब 6 महीने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम् में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी दलों की बैठक हुई. मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने का. इस कार्यक्रम में यूपी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समेत कई नेता पहुंचे.

कई नेताओं से ओपी राजभर, संजय निषाद ने की मुलाकात

दिल्ली पहुंचे राजभर और संजय निषाद ने बीजेपी के कई अहम नेताओं से मुलाकात भी की.

ओम प्रकाश राजभर ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. नितिन नवीन से मुलाकात के बाद उन्होंने BJP के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से भी चर्चा की. सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारे समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई.

सुनील बंसल के साथ हुई मुलाकात में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी मौजूद रहे. वहीं सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई. इन बैठकों को आगामी चुनावों से पहले एनडीए सहयोगी दलों के बीच समन्वय और रणनीति को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

सीट शेयरिंग पर बीजेपी अभी लगभग चुप, बोल रहे सहयोगी

इन सबके बीच राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि यह सीटों की नहीं, बल्कि जीत की लड़ाई है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में मुलाकात हुई है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है. राजभर ने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दल प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होगी. राजभर ने कहा कि गठबंधन केवल 2027 विधानसभा चुनाव की नहीं, बल्कि 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है.

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वहीं निषाद ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से सीट शेयरिंग पर जल्द चर्चा शुरू करने का आग्रह किया था. निषाद के अनुसार, गृहमंत्री ने जवाब दिया कि उचित समय आने पर इस विषय पर बातचीत की जाएगी.

उनके बयान से संकेत मिलता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सहयोगी दल इस मुद्दे पर चर्चा के इच्छुक हैं.

संजय निषाद ने दिल्ली में की पार्टी की बैठक

उधर संजय निषाद ने दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल एवं आगरा मंडल के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की. इस बैठक से यह संकेत मिल रहे हैं कि संजय निषाद इस बार के चुनाव में सिर्फ पूर्वांचल या कुछ सीटों तक सीमित रहने की योजना नहीं बना रहे हैं. वह कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि जो सीटें बीजेपी, विपक्ष के हाथों हारती है वह निषाद पार्टी को दे दे.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से करीब छह महीने पहले शुरू हुआ सीट बंटवारे को लेकर बैठकों और चर्चाओं का दौर आखिर कब, कहां और किस निष्कर्ष पर पहुंचता है.

साथ ही, दोनों गठबंधनों में कौन-सा सहयोगी दल सीटों के बंटवारे से संतुष्ट होता है, कौन असंतोष जताता है और क्या कोई दल अपना राजनीतिक रुख बदलने पर विचार करता है, इस पर भी राजनीतिक गलियारों की नजर बनी रहेगी.

ऐसे में आगामी महीनों में INDIA और NDA, दोनों गठबंधनों के भीतर सीट बंटवारे की कवायद उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु रहने वाली है.