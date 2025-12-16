उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है. जहां मंगलवार तड़के चार बजे एक्सप्रेस वे घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक सात बसों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद इन बसों में आग लग गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गया है.

ये हादसा मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ है. बताया जा रहा है घने कोहरे की वजह से यहां सात बसें आपस में टकरा गईं, जिसके बाद इनमें आग लग गई, ये आग कैसे लगी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में चीख पुकार मच गई.

चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ हादसा?

इस हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि ये हादसा सुबह क़रीब चार बजे हुआ, जब टक्कर के बाद बसों में आग लग गई. चश्मदीद ने कहा कि जब ये टक्कर हुई तो व बस में सो रहा था, बस में कई यात्री सवार थे, हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे.

इन सात बसों में एक रोडवेज़ बस और बाकी सारी स्पीकर बसें बताई जा रही है. घटना की ख़बर मिलते हैं स्थानीय पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच गईं जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकाला. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

चार के शव बरामद, 25 लोग घायल

इस मामले पर मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि ये हादसा लो विजिबिलिटी की वजह से हुआ हैं. जिसमें सात बसें और तीन छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं. इस हादसे में अब तक चार लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है जबकि 25 लोग घायल हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीएम योगी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान

दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए इस भयंकर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

