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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में Satyagraha Express के जनरल कोच से ढाई करोड़ की चरस बरामद, अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू

Basti News: बस्ती में Satyagraha Express के जनरल कोच से ढाई करोड़ की चरस बरामद, अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू

Basti News In Hindi: लखनऊ मंडल की टीम ने बस्ती स्टेशन पर खड़ी गाड़ी संख्या 15273 (सत्याग्रह एक्सप्रेस) के जनरल कोच से लावारिस हालत में 5.5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Jun 2026 03:26 PM (IST)
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बस्ती रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सत्याग्रह एक्सप्रेस से 2.75 करोड़ की चरस बरामद किया है. लखनऊ मंडल की स्पेशल टास्क टीम को सूचना मिली जिसके बाद जनरल कोच में लावारिस हालत में रखा 5.5 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया. नशा तस्करों के खिलाफ रेलवे पुलिस टीम की यह दूसरी बड़ी सफलता है. जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की ट्रेन से तस्करी करने का खुलासा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ मंडल की टीम ने बस्ती स्टेशन पर खड़ी गाड़ी संख्या 15273 (सत्याग्रह एक्सप्रेस) के जनरल कोच से लावारिस हालत में 5.5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई इस चरस की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल में जुट गई हैं कि नशे की यह बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां खपाया जाना था.

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मादक पदार्थ छोड़ मौके से भागे तस्कर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब (लखनऊ) और सहायक सुरक्षा आयुक्त (लखनऊ मंडल) के निर्देशन में संचालित की गई. नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए गठित स्पेशल टास्क टीम को इनपुट मिला था, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा टीम ने सत्याग्रह एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान चलाया. टीम को देखते ही तस्कर चुपके से मादक पदार्थ की बोरी को ट्रेन में ही छोड़कर मौके से फरार हो गए.

लावारिस बैग में 5.5 KG चरस

ट्रेन के बस्ती स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही टीम ने जनरल कोच की तलाशी ली, वहां एक संदिग्ध बैग लावारिस हालत में मिला. जब उसकी जांच की गई, तो उसके भीतर से 5.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई. आरपीएफ टीम की मुस्तैदी के कारण नशा तस्कर अपनी इस बड़ी खेप को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए. ट्रेन के डिब्बे में पूछताछ के बाद जानकारी मिली कुछ लोग लखनऊ में इस बैग को लेकर चढ़े थे फिर अचानक वे कहाँ चले गए किसी को नहीं पता चला.

अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू

बरामदगी के बाद टास्क टीम ने जीआरपी बस्ती के सहयोग से आगे की कानूनी और विधिक कार्रवाई शुरू की. जब्त की गई चरस को अग्रिम कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस बस्ती को सुपुर्द कर दिया गया है. जीआरपी अब अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है.

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पूर्व में ट्रेन से बरामद हुआ था 17KG गांजा

रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए गठित इस स्पेशल टास्क टीम की यह दूसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले भी टीम ने एक अन्य ट्रेन से चेकिंग के दौरान 17 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 17 लाख रुपये थी.

रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों और जीआरपी के बस्ती पोस्ट प्रभारी राशिद बेग के मुताबिक, रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर नशीले और प्रतिबंधित पदार्थों की आवाजाही करने वाले गिरोहों पर पैनी नजर रखी जा रही है. यात्रियों की सुरक्षा और अपराध मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर यह विशेष चेकिंग अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.

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Published at : 05 Jun 2026 03:26 PM (IST)
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Basti News UP NEWS Satyagraha Express
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