मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कारसेवा की तैयारी तेज, 8 अगस्त को पूजा फिर 9 को होगा आगाज

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा के संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है. जिसमें देशभर के संतों को एकजुट होने की अपील की गई है. 8 अगस्त को दिल्ली की जगह अब गोवर्धन में चित्रगुप्त पीठ जुलहेंदी में पहले पूजन होगा इसके बाद अगले दिन यानी 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया जाएगा.

हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में सावन मास में होने वाली कावड़ यात्रा के चलते ये फैसला लिया गया है. कार सेवा का आवाहन करने वाले स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है कि अब 8 अगस्त को गोवर्धन में चित्रगुप्त पीठ जुलहेंदी में पूजन के बाद अगले दिन 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान होगा.

मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान

विगत दिनों चित्र गुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है. उन्होंने दावा किया इस कारसेवा में देश भर से साधु संतों का आगमन होगा और इसमें शामिल होंगे. यहीं नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो इसके लिए देशभर के साधु संतों से संपर्क भी करेंगे. इसके बाद मथुरा प्रशासन द्वारा सच्चिदानंद महाराज को दो नोटिस भी दिए गए हैं.

चित्र गुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि ये जन्मभूमि भगवान श्रीकृष्ण हैं और राम जन्मभूमि मंदिर की तरह ये भी भगवान कृष्ण को मिलनी चाहिए. उन्होंने इस भूमि के लिए कार सेवा का आह्वान तो किया है लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है.

बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने को लेकर अक्सर हिन्दू संगठनों और साधु संतों में माँग उठती रहती है. ये मामला ला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और अब भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मथुरा में कार सेवा के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष में टकराव देखने को मिल सकता है.

Jauhar University Case: ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट पहुंचा जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन, 28 जुलाई को होगी सुनवाई