लखनऊ में जमीन मालिकों की बल्ले-बल्ले! 32 गांवों की कृषि भूमि के सर्किल रेट 200% तक बढ़े

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं. 32 गांवों की कृषि योग्य जमीनों के सर्किल रेट 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं. जिसके बाद कृषि भूमि मालिकों की लाटरी मानी जा रही है. बढे हुए सर्किल रेट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कानपुर रोड और बिजनौर रोड के आसपास के गांवों की जमीनों की दर एक करोड़ से सवा करोड़ प्रति हेक्टेयर पहुंच गयी है.

दरअसल प्रशासन ने मौजूदा डीएम सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच अंतर को कम करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा था. जिसे स्वीकार करते हुए, अब उन गांवों में सर्किल रेट 50 लाख से एक करोड़ तक पहुंच गए हैं. गुरूवार से नई दरें लागू कर दी गयीं हैं.

एक साल पहले डीएम का सर्किल रेट बदला था

यहां बता दें कि एक अगस्त 2025 को एक दशक बाद डीएम सर्किल रेट बदले गए थे. जिनमें शहर से लेकर गांव तक कृषि, आवासीय और व्यवसयिक जमीनों के सर्किल रेट बढ़ गए थे. इसमें नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में सरोजनी नगर और मोहनलाल गंज की कृषि जमीनें सबसे महंगी हो गयी थीं. अब मौजूदा मार्केट रेट के अंतर को देखते हुए संशोधित ड्रेन लागू की गयीं हैं.

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जिन प्रमुख मार्गों पर महंगी हुई जमीनें

जिन क्षेत्रों की जमीनों पर असर दिखेगा अब उनमें भागू खेड़ा चौराहे से किसान पथ तक, गांव जुनाब्गंज चौराहे से भागू खेडा चौराहे तक. बिजनौर रोड से बंथरा तक सभी गांव कानपुर रोड से कटी बगिया मोहान रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास के गांव शामिल हैं.

इसमें मोहनलाल गंज के 161 गांवों, सरोजनी नगर के 52 गांव, बख्शी का तालाव में 95 गांव, मलीहाबाद के 13 और सदर के छह के साथ बाकी के 332 गांवों में संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था. तीन जून को आपत्ति सुनने के बाद नए सर्किल रेट शुरू कर दिए गए हैं.

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