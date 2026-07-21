छात्रों से बर्बरता पर भड़के अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या यही है विश्व गुरु बनने का रास्ता

दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP Protest) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार छात्रों से मारपीट की बात से इनकार करती है तो सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए. अखिलेश यादव ने पूछा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वह भी सरकार चलवा रही है?

अखिलेश यादव मंगलवार को प्रेस के सवालों का जवाब दे रहें थे, इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा है कि, " अगर सरकार की लाठी से ही युवाओं और नौजवानों का सिर फूट रहा है, आंसू गैस के गोले दे दागे जा रहे हैं, छात्रों को करंट लगाया जा रहा है."

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अखिलेश यादव ने पूछा- क्या यही बीजेपी का 'सबका साथ, सबका विकास'

अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उसमें भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि छात्रों के सिर फूटे हैं. अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या इसीलिए यह सरकार बनीं थी और इसीलिए इनका नारा सबका साथ, सबका विकास' था? अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या यही विकसित भारत है और यही अमृत काल है और यही विश्व गुरु बनने का रास्ता है क्या?

NEET पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि, अगर NEET में गड़बड़ी हुई है, अगर NEET का पेपर लीक हुआ है, तो यह किसकी जिम्मेदारी थी? अखिलेश यादव ने कहा कि, "यह सरकार की ज़िम्मेदारी थी और सरकार ने इसे माना भी, इसीलिए उन्होंने NEET की परीक्षा दोबारा करवाई."

जहां-जहां बीजेपी की सरकार, वहां-वहां लीक हुए पेपर- अखिलेश यादव

उन्होंने दावा किया है कि ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, बल्कि देश में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं. सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि, "UP में 20 पेपर लीक हुए हैं. एक के बाद एक, लगातार पेपर लीक हुए हैं. यह किसकी ज़िम्मेदारी है?..."

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