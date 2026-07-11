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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर में CEO पद के लिए तय हुआ क्राइटेरिया, ये होनी चाहिए योग्यता; 18 जुलाई तक करें आवेदन

राम मंदिर में CEO पद के लिए तय हुआ क्राइटेरिया, ये होनी चाहिए योग्यता; 18 जुलाई तक करें आवेदन

UP News: सीईओ के चयन के लिए बनाई समिति ने निर्णय लिया है कि CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकेंगे, जिसके लिए अलग से ई-मेल आईडी तैयार की जा रही है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 11 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार CEO के चयन के लिए गठित समिति की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड (क्राइटेरिया) तय किए गए. 

सूत्रों के मुताबिक CEO पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार का हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी आवश्यक होगा.

सीईओ के चयन के लिए बनाई समिति  ने निर्णय लिया है कि CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकेंगे, जिसके लिए अलग से ई-मेल आईडी तैयार की जा रही है. आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेगी और उसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार चयनित CEO की नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर तीन वर्ष के लिए होगी, नियुक्त व्यक्ति को अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देनी होंगी. इसके अलावा चयन प्रक्रिया में सहयोग के लिए समिति ने एक सचिव नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है. सूत्रों का कहना है कि समिति अगले एक महीने के भीतर CEO के चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का प्रयास करेगी.

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मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए होगी CEO की नियुक्ति

बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए CEO नियुक्त करने का फैसला किया. इसके चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और यह कमेटी ही राम मंदिर के पहले CEO की नियुक्ति करेगी. इस कमेटी में पूर्व वैज्ञानिक सुरेश हावरे, रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 11 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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