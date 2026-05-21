बरेली बवाल में फरार गफ्फार खान गिरफ्तार, ‘आई लव मोहम्मद’ हिंसा में अवैध हथियार सप्लाई का आरोप

उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर 2025 को 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में हुए बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया है. बहेड़ी पुलिस ने उसे उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से पकड़ा. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

गफ्फार खां पर बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों की सप्लाई कराने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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कई जगह हुई थी हिंसा

पुलिस जांच के अनुसार, सितंबर 2025 में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन आह्वान के बाद शहर के कई इलाकों में हिंसा, पथराव और पुलिस पर हमले की घटनाएं हुई थीं। मामले की जांच के दौरान पुलिस को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क की जानकारी मिली थी. इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इनमें से पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गफ्फार खां लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था.

फरवरी में पकडे गए थे हथियार

जांच के दौरान फरवरी माह में शेरगढ़ तिराहे के पास पुलिस ने एक कार से कई पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि हथियार उत्तराखंड के कुछ लोगों तक पहुंचाए जाने थे. इसी पूछताछ में बवाल में इस्तेमाल किए गए असलहों के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ था.

बुधवार सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किच्छा-रुद्रपुर रोड स्थित बाजार क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने साथियों के साथ अवैध हथियार कारोबार में शामिल होने की बात स्वीकार की है.

बहेड़ी के सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

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