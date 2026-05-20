'गद्दार' वाले बयान पर इमरान मसूद के तीखे बोले, पूछा- इन लोगों ने राहुल गांधी को कुछ कहने में...?

उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का बचाव किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'गद्दार' कहा था.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के बयान ‘आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री गद्दार है’ पर कहा, 'वह लोग उन्हें क्या क्या नहीं कहते? वह लोग क्या कमी करते हैं बोलने में? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, वह तो देश के लिए बोल रहे हैं.'

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नितिन नवीन के बयान पर भी बोले इमरान मसूद

इसके साथ ही मसूद ने राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की प्रतिक्रिया को लेकर कहा, 'लूटे हुए वोटों की क्या इज़्ज़त होगी? आप तो लूट के वोट से बैठे हो. यह लोकतंत्र है? लोकतंत्र में हमें बात कहने का भी अधिकार नहीं है. राहुल गांधी से तो आप डरते हैं, उन्होंने तो सब कुछ साफ कर दिया. कोई और बोल दे तो आप उसका अभी इलाज कर देते लेकिन राहुल गांधी से तो डर लगता है न.'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'यह सभी दलों को तोड़ेंगे. इन्हें सभी दलों को खत्म करना है. राहुल गांधी पर इनका बस नहीं चलता, इतनी ही तो बात है. यह ईडी सीबीआई लगाकर सभी का इलाज रहे हैं.'

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राहुल ने क्या कहा था?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को ' गद्दार' करार देते हुए आरोप लगाया कि वे रोजाना संविधान पर हमला कर रहे हैं और चुनिंदा उद्योगपतियों को देश के हित बेच चुके हैं. उन्होंने संविधान को डॉ. बीआर आंबेडकर व महात्मा गांधी की 'आवाज का प्रतिनिधित्व' करने वाला दस्तावेज बताते हुए इसकी रक्षा करने का आह्वान किया.

राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिले के क्रांतिकारी वीरा पासी की स्मृति में आयोजित ‘बहुजन स्वाभिमान सभा’ को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'अन्य वक्ताओं को सुनते हुए मैंने महसूस किया कि हम वीरा पासी और डॉ. आंबेडकर को याद तो करते हैं लेकिन उस विचारधारा की ठीक से रक्षा नहीं हो रही है जिसके लिए वे खड़े थे. हमारी आंखों के सामने संविधान पर हमला किया जा रहा है.'