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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSiddharthnagar News: एक माह पहले शादी, फिर हत्या कर कमरे में दफनाया शव, पति की क्रूर कथा सुन कांप जाएगी रूह

Siddharthnagar News: एक माह पहले शादी, फिर हत्या कर कमरे में दफनाया शव, पति की क्रूर कथा सुन कांप जाएगी रूह

Siddharthnagar Murder: सिद्धार्थनगर में शादी के महज एक महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया. इसके आरोपी ने ससुराल में फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी.

Written By : चंदन श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर |  Updated at : 15 Jul 2026 08:03 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हत्या की दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां शादी के महज एक महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. जब इतने में भी आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने शव को घर में दफना दिया, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में घर के कमरे को खोदकर शव को निकल गया है. वहीं मृतका के परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव की है. यहां पर शादी के महज एक महीने बाद एक नवविवाहिता की उसके पति ने हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया. मृतका की पहचान मुफीदुन के रूप में हुई है, जो संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के दसहवाँ गांव की रहने वाली थी. मृतका की मां तस्नीबुन्निशा की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में घर के कमरे को खोदकर शव को बाहर निकाल लिया गया है.

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पुलिस ने दफन शव को निकलवाया बाहर

मृतका की मां तस्नीबुन्निशा का आरोप है कि उनके दामाद ने फोन कर बेटी की मौत की सूचना दी. उसने फोन पर कहा कि मैंने आपकी बेटी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया है. मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे. क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज और नायब तहसीलदार डुमरियागंज की मौजूदगी में घर में दफन शव को बाहर निकलवाया गया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

एक महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी पर कार्रवाई की मांग

वहीं, इस घटना को लेकर मृतका की मां तस्नीबुन्निशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे दामाद ने फोन करके बताया कि मैंने आपकी लड़की को मार कर घर में ही दफना दिया है. महिला ने बताया कि अभी महज एक महीने पहले मेरी बच्ची की शादी हुई थी, मैं चाहती हूं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

वहीं, इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मृतका की मां ने डुमरियागंज थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरी बेटी की शादी एक महीने पहले चक मझारी में हुई थी. मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे, दहेज के लिए मेरे दामाद ने मेरी बेटी को हत्या कर अपने ही घर में दफन कर दिया है. केस दर्ज अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया गया है.

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Published at : 15 Jul 2026 08:03 AM (IST)
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