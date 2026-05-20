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TMC सांसद सयानी घोष का सिर काटने का बयान देने वाले प्रदीप दीक्षित बैकफुट पर, जताया खेद
Pradeep Dixit News: सिकंदराबाद के चेयरमैन ने कहा कि वो अपने बयान पर खेद जाहिर करते हैं. पांच दिन पहले उन्होंने टीएमसी सांसद का सिर काटकर लाने वाले को इनाम देने वाला विवादित बयान दिया था.
TMC सांसद सयानी घोष का सिर काटकर लाने वाले को 1 करोड़ देने वाले बयान पर अब सिकंदराबाद के चेयरमैन डॉ प्रदीप दीक्षित बैकफुट पर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि वो खेद जाहिर करते हैं. डॉ प्रदीप दीक्षित ने 5 दिन पहले धर्म ध्वज यात्रा के दौरान सिकंदराबाद में TMC सांसद सायोनी घोष का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपये नगद इनाम देने की घोषणा वाला विवादित बयान दिया था.
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Source: IOCL