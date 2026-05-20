TMC सांसद सयानी घोष का सिर काटने का बयान देने वाले प्रदीप दीक्षित बैकफुट पर, जताया खेद

TMC सांसद सयानी घोष का सिर काटकर लाने वाले को 1 करोड़ देने वाले बयान पर अब सिकंदराबाद के चेयरमैन डॉ प्रदीप दीक्षित बैकफुट पर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि वो खेद जाहिर करते हैं. डॉ प्रदीप दीक्षित ने 5 दिन पहले धर्म ध्वज यात्रा के दौरान सिकंदराबाद में TMC सांसद सायोनी घोष का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपये नगद इनाम देने की घोषणा वाला विवादित बयान दिया था.