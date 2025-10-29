बरेली में घर से मिली विवाहित महिला की लाश, गले पर कटे का निशान, दहेज हत्या का केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार को एक विवाहिता की हत्या कर दी गई. महिला की लाश उसके ससुराल के कमरे से बरामद हुई है. गले पर कटे के निशान हैं. परिजनों ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने भाई की शिकायत पर केस दर्ज आरोपी पति और देवर को गिरफ़्तार कर लिया है.

ये घटना बरेली के थाना नवाबगंज स्थित गांव रिछौला किफायतुल्लाह के ओम सेठी कॉलोनी की है एसपी नॉर्थ बरेली मुकेश चंद मिश्रा ने बताया पुलिस को 28 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे एक फोन आया कि एक 24 वर्षीय विवाहिता का शव उसी के ससुराल में एक कमरे में मृत मिला है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

एसपी ने कहा कि सूचना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, शव को देखने से उसके गले पर कटे के निशान मिले थे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए है.

परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस दर्ज

पुलिस ने पीड़िता के भाई की लिखित शिकायत के आधार पर दहेज हत्या का सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने सास, ससुर, पति और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पति और देवर पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. जल्द ही पूरी घटना का अनावरण कर बाकी अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि मृतका अनीता की एक साल पहले ही अनिल से शादी हुई थी. इस घर में वो पति अनिल और छोटे देवर सचिन के साथ रहती थी. पति का कहना है कि वो मंगलवार को अपने काम पर चला गया था, उसका भाई सचिन भी काम पर गया था, घर पर अनीता अकेली थी.

शाम को जब वो घर लौटे के बाहर ताला लगा था, काफी देर बाद घर का ताला तोड़ा गया तो अंदर अनीता की लाश मिली. दूसरी तरफ़ मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद ही ससुरालवाले कार की मांग कर रहे थे.

