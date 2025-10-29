भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर का समर्थन किया हैं. यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदाता सूची पारदर्शी बनाने के लिए ये जरूरी हैं, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "बिहार में जिस तरह से एसआईआर किया गया और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ पूरा अभियान चलाया और जिस प्रकार से ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो. तो ये एक नकारात्मक एजेंडा है.

विपक्षी दलों पर साधा निशाना

ये लोग नकारात्मक एजेंडा चलाकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं. मतदाता सूची में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो मृतक है. बहुत से लोग एक स्थान बदलकर दूसरी जगह चले गए और बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक पते पर कई-कई गलत मतदाता बने हों.

ये प्रक्रिया मतदाता सूची को दुरूस्त करने की है, इसमें कोई भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है. ये विपक्ष का एजेंडा है इसे लोगों का साथ नहीं मिल रहा है ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं."

यूपी में एसआईआर कराने का स्वागत

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए एसआईआर शुरू किया है ये अपनी मतदाता सूची को ठीक करने का एक बड़ा कदम है. पूरे देश में एसआईआर लागू करने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है बीजेपी इसका कदम और इस प्रक्रिया स्वागत करती हैं.

बता दें कि बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा कर दी है, 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज हो गई है. एसआईआर के दूसरे चरण के बाद नई मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी.

UP Air Passenger: यूपी ने आसमान में भी रचा कीर्तिमान! हवाई यात्रियों और कार्गो यातायात में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी



