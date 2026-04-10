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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBareilly News: बरेली में इमोजी से शुरू हुआ विवाद बना कत्ल की वजह, कमेंट को लेकर युवक की हत्या

Bareilly News: बरेली में इमोजी से शुरू हुआ विवाद बना कत्ल की वजह, कमेंट को लेकर युवक की हत्या

Bareilly News In Hindi: घटना के बाद परिजनों ने शक के आधार पर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच आगे बढ़ाई. समद मूसा का नाम सामने आया.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 10 Apr 2026 09:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया से जुड़ा सनसनी खेज मामला सामने आया है, जहां इमोजी और आपत्तिजनक कमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक युवक की हत्या तक पहुंच गया. 8 अप्रैल 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में अमन रजा की हत्या के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समद मूसा को गिरफ्तार कर लिया है. समद मूसा एक बॉडी बिल्डर है.

घटना के बाद परिजनों ने शक के आधार पर तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच आगे बढ़ाई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर समद मूसा का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी ईंट, मृतक का आधार कार्ड, आरोपी के खून लगे कपड़े और एक सैमसंग मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

सोशल मीडिया पर तनातनी चल रही

जांच में सामने आया कि अमन और समद के बीच सोशल मीडिया पर लंबे समय से तनातनी चल रही थी. दोनों की पहचान भी सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी. आरोपी के अनुसार, वह रील बनाकर पोस्ट करता था, जिस पर अमन लगातार आपत्तिजनक कमेंट और ‘आंख मारने वाली इमोजी’ डालता था. कई बार समझाने के बावजूद जब विवाद नहीं रुका, तो यह दुश्मनी गहराती चली गई.

रेल पटरी पर फेंका

घटना वाले दिन अमन सिटी स्टेशन गया हुआ था. इसी दौरान दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई और समद भी वहां पहुंच गया. गुस्से में आरोपी ने अमन को पकड़कर रेल पटरी पर फेंक दिया. इसके बाद वह उसे खींचकर पास के एक खंडहरनुमा रेलवे मकान में ले गया, जहां ईंट-पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम के अनुसार, दोनों के बीच सोशल मीडिया पर इमोजी और आपत्तिजनक कमेंट को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में हत्या की गई. मामले में एक ही आरोपी की संलिप्तता सामने आई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
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Published at : 10 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Bareilly News
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