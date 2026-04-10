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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGonda News: गोंडा में बकरी चोरी गैंग का पर्दाफाश, स्कॉर्पियो से वारदात, 4 शातिर गिरफ्तार, कैश भी बरामद

Gonda News: गोंडा में बकरी चोरी गैंग का पर्दाफाश, स्कॉर्पियो से वारदात, 4 शातिर गिरफ्तार, कैश भी बरामद

Gonda News In Hindi: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जनपद में पिछले दिनों एकाएक कई जगह से बकरी चोरी की घटनाएं सामने आ रहीं थीं. जिस पर जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 10 Apr 2026 08:58 PM (IST)
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  • गोंडा पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया.
  • चार आरोपी चार स्कॉर्पियो वाहन और नकदी के साथ गिरफ्तार.
  • गिरफ्तार गिरोह जनपद गोंडा और आसपास के जिलों में सक्रिय था.
  • पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.

उत्तर प्रदेश के गोंडा में वजीरगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर स्कॉर्पियो वाहन से बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कर चार चोरों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही दो स्कॉर्पियो गाड़ियां भी चोरों से बरामद हुई हैं. इसके अलावा नगदी भी बरामद की है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जनपद में पिछले दिनों एकाएक कई जगह से बकरी चोरी की घटनाएं सामने आ रहीं थीं. जिस पर जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है. इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है.

लगातार बढ़ गयीं थी घटनाएं

एएसपी राधेश्याम ने बताया कि बीते कुछ दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी. बकरी चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की गई तथा खुफिया सूचनाओं का प्रभावी संकलन किया गया.

पुलिस टीमों की सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरूप बकरी चोरी करने वाले एक अंतर्जनपदीय संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर अपराधियों रफीक पुत्र तौफीक, शकील पुत्र अब्दुल खालिक, शमसुद्दीन पुत्र भगोले और  रहीश पुत्र रशीद को दुर्जनपुर घाट से कोडर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 6 अदद चोरी की बकरियां, घटना में प्रयुक्त 02 अदद स्कॉर्पियो वाहन तथा 23,800  नकद बरामद किया गया.

आसपास के जनपदों में भी करते थे वारदात

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, जो जनपद गोण्डा एवं उसके आस-पास के जनपदों में रात्रि के समय घरों के बाहर बंधी बकरियों की रेकी कर सुनियोजित ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. इन सभी ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है. इनके बाकी अपराध खंगाले जा रहे हैं.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Apr 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS CRIME NEWS
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