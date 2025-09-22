बाराबंकी के पौराणिक महादेवा मंदिर लोधेश्वर में मिला खजाना, स्थानीय लोगों ने किया बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश बाराबंकी स्थिति पौराणिक महादेवा मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान खजाना निकलने की खबर ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के निकले हैं, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है. बताया जाता है कि रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेवा मंदिर को यूपी सरकार कॉरिडोर बनाने की तैयारियों में है.

महादेवा क्षेत्र में जो भी आबादी में लोग रह रहे थे. उन्हें मकानो का मुआवजा यूपी सरकार दे चुकी है. अब उनके मकानों को गिराने और वहां खुदाई करवाई जा रही है जिससे महादेवा का विकास हो सके. खुदाई के दौरान एक घर से खजाना निकला है.

बताया जा रहा है कि ये प्राचीन काल के सिक्के है जो मिट्टी में गाड़े हुए थे, मंदिर के भीतर ध्वस्तीकरण और खुदाई का काम लगातार जारी है. स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी ख़ज़ाना निकल सकता है.

खुदाई में निकले 75 चांदी के सिक्के

रामनगर की उपजिलाधिकारी जॉइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता श्रीवास्तव ने बताया कि 75 चांदी के सिक्के मिले है. सीएनडीएस और पर्यटन विभाग द्वारा रामनगर महादेवा में जो समतलीकरण का कार्य चल रहा था उसमें 75 सिक्के मिले है. जानकारी के अनुसार ये सिक्के जय नारायण के मकान में मिले है जब खोदाई हो रही थी.

स्थानीय लोगों का दावा और मिल सकता है खजाना

वहां खुदाई कर रहे मजदूर सतीश ने बताया है कि जब सिक्के मिले तो ठेकेदार ने ले लिए और सिक्को की बंटबारे की भनक स्थानीय लोगो को हो गयी. इसके बाद जिला प्रशासन को इसकी भनक लग गयी है. स्थानीय लोग बताते हैं कि महाभारत काल का ये मंदिर है, अभी ये शुरुआत है, यहां बड़े खजाने भी मिल सकते है.

