बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम को नए रूप देने के लिए सीएम योगी की पहल देखने को मिल रही है. जिसको लेकर पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत लगभग 48.79 करोड़ रुपये की समेकित पर्यटन विकास परियोजना के तहत मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है.

यह परियोजना न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र को और अधिक सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक विजिटर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेगी. इसके साथ ही यहां कवर्ड कारीडोर भी आकर्षण का केंद्र बनेगा. जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने गत 20 जुलाई को इस परियोजना का शिलान्यास किया है.

दरअसल लोधेश्वर महादेव धाम बाराबंकी का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है. यहां आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से श्रद्धालुओं को आरामदायक प्रवास, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और बेहतर व्यवस्था मिलेगी. इस परियोजना के अंतर्गत प्रवेश द्वार, कवर्ड कॉरिडोर, क्लॉक रूम, मेडिकल सेंटर और कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं परिसर को हाईटेक विजिटर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स का रूप देंगी.

इस योजना के तहत लैंडस्केपिंग व दुकानों की व्यवस्था से पर्यटन अनुभव और समृद्ध होगा. जिसमें कुल 12980 वर्गमीटर क्षेत्र में यह विकास कार्य हो रहा है. हालाकि इसका निर्माण कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस कर रही है.

पुरुषों व महिलाओं के लिए होंगे 26-26 टॉयलेट

इस परियोजना के अंतर्गत 5 प्रवेश द्वार, 2734 वर्गमीटर.का लैंडस्केप एरिया, 3.25 मीटर चौड़ा व 652 रनिंग मीटर लंबा परकोटा कवर्ड कॉरिडोर, 412 वर्गमीटर का क्लॉक रूम, पुरुषों व महिलाओं के लिए 26-26 तथा दिव्यांगजनों के लिए 4 टॉयलेट, पेयजल व्यवस्था, सिक्योरिटी स्टाफ हॉल, 9 दुकानें, सीसीटीवी सिस्टम, कंट्रोल रूम एवं कमांड सेंटर, पेंट्री तथा मेडिकल सेंटर जैसी सुविधाओं का निर्माण शामिल है.इतना ही नहीं इन सुविधाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिसर आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा.

अगले वर्ष अक्टूबर माह तक हो जाएगा तैयार

सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार ने बताया कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2026 से निर्माण कार्य तेज गति से शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्य भवन का फाउंडेशन और पाइलिंग का कार्य चल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि हम समयबद्ध तरीके से सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही अगले वर्ष अक्टूबर माह तक इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को होगा फायदा- डीएम

परियोजना को लेकर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बाराबंकी के प्राचीन धार्मिक स्थल लोधेश्वर महादेव मंदिर को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी बाधाओं के बावजूद अब कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है.

ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि यह परियोजना आस्था और पर्यटन का सुंदर संगम बनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण विकास कार्य की नियमित निगरानी कर रहा है ताकि निर्धारित समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा हो सके. उन्होंने दावा किया कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक पर्यटक यहां आकर्षित होंगे.

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मान्यता: महाभारत काल में पांडवों ने यहां किया था महायज्ञ

गौरतलब है कि बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील के महादेवा गांव में घाघरा नदी के तट पर स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं पवित्र शिव मंदिर है. यहां का शिवलिंग भारत के 52 दुर्लभ शिवलिंगों में से एक माना जाता है. इसको लेकर यह भी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां महायज्ञ किया था, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद पांडव-कूप है.

सबसे से दिलचस्प बात यह कि इस मंदिर का नाम लोधरम नामक ब्राह्मण से जुड़ा है, जिन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश पर शिवलिंग की खोज की. यह मंदिर लोधी राजपूतों का कुलदेवता भी है. बता दें चारों युगों में इसकी पूजा का उल्लेख मिलता है. हाला कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त यहां आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. जिसमें पौराणिक महत्व, श्रद्धा और चमत्कारों के कारण लोधेश्वर महादेव आस्था का प्रमुख केंद्र है.

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