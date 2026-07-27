AIMIM ने किया राहुल गांधी का समर्थन, प्रवक्ता बोले- आगे भी...

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लोकसभा में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan Resignation) का स्वागत किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सवाल उठाए हैं. एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने नीट पेपर लीक के लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, बल्कि पूरी एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि, "धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ के बाद आज लोकसभा जिस तरह का नजारा सामने आया है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक-एक सांसद उनका (धर्मेंद्र प्रधान) स्वागत कर रहा है, और कह रहे हैं कि सब उनके साथ खड़े हैं."

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नीट पेपर लीक के लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं- असीम वकार

एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि, "आज जिस तरह लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हुआ, इसका साफ मकसद है कि छात्रों के दबाव में उन्होंने (धर्मेंद्र प्रधान) इस्तीफा दे दिया है. लेकिन, ये बात कंफर्म है कि पेपर लीक मामले में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है."

नीट पेपर लीक में सभी थे एक साथ- असीम वकार

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कहा कि, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ खड़े हैं, उससे कंफर्म है कि नीट पेपर लीक में भी ये सभी एक साथ खड़े थे.

राहुल गांधी का किया शुक्रिया

इसके अलावा असीम वकार ने राहुल गांधी का शुक्रिया किया है. असीम वकार ने कहा कि, उन्होंने (राहुल गांधी) इस आंदोलन को एक मजबूत दिशा दी, आगे भी विपक्ष पूरे मामले पर नजर रखे कि आंदोलन मे शामिल किसी बच्चे को परेशान ना किया जाए. असीम वकार ने दिल्ली प्रोटेस्ट में छात्रों पर पैलेट गन चलाने और महिला प्रदर्शनकारियों से आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है.

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