UP के शिक्षकों को निभानी होगी नई जिम्मेदारी, CM योगी का संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भूमिका को बदलते समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि अब केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है. शिक्षकों को छात्रों को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार, फर्जी खबरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार उपयोग के बारे में भी जागरूक करना होगा.

उन्होंने कहा कि भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया और नई तकनीकों का इस्तेमाल समाज में भ्रम, विद्वेष और अव्यवस्था फैलाने के लिए कर रही हैं. ऐसे में शिक्षण संस्थानों को युवाओं को सही और गलत की पहचान कराना होगा.

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रविवार को आगरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों के लिए 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया. इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए.

शिक्षकों को मिला स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा तोहफा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत विश्वविद्यालयों, राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी. इस योजना से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित होंगे.

इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षकों को 1.5 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार रुपये तक हॉस्पिटल कैश सुविधा और 12 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में शिक्षक और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है.

सोशल मीडिया और AI का करें जिम्मेदारी से इस्तेमाल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का युवा स्मार्टफोन, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करता है. लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सत्य नहीं होती. फर्जी अकाउंट और गुमनाम प्लेटफॉर्म समाज में भ्रम और नफरत फैलाने का माध्यम बन रहे हैं.

उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को डिजिटल साक्षरता सिखाएं, उन्हें तथ्य जांचने की आदत डालें और सोशल मीडिया व एआई का उपयोग समाज और देशहित में करने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा कि यदि इन तकनीकों का सही उपयोग नहीं किया गया तो देश विरोधी शक्तियां इन्हीं माध्यमों से युवाओं को गुमराह करने का प्रयास करेंगी.

गुरु केवल शिक्षक नहीं, भविष्य के निर्माता हैं

मुख्यमंत्री ने भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में शिक्षक का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है. तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया. शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं. उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत केवल पाठ्यक्रम से नहीं, बल्कि प्रेरक संवाद से होनी चाहिए.

भारत विरोधी षड्यंत्रों के खिलाफ युवाओं को करें जागरूक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत के खिलाफ विदेशी और घरेलू स्तर पर कई तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए समाज को बांटने और भ्रम फैलाने की कोशिश होती है. ऐसे समय में शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छात्रों में आत्म-अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और तथ्य आधारित सोच विकसित करनी होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. विश्वविद्यालयों में भी इन तकनीकों का प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा.

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