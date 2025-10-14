हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया में पुलिस मुठभेड़, 25 हजार के इनामी पशु तस्कर मुन्ना यादव के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार

बलिया में पुलिस मुठभेड़, 25 हजार के इनामी पशु तस्कर मुन्ना यादव के पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार

Ballia Police Encounter: उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें आरोपी मुन्ना यादव के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

बलिया में थाना दुबहड़ पुलिस टीम ने गो-तस्करी करने वाला एक 25 हजार रुपये के इनामिया बदमाश अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव को मुठभेड़ में गिरफ़्तार कर लिया है. आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. मुन्ना यादव पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं. 

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि सोमवार रात क़रीब 12.17 बजे थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे पर निकट जनेश्वर मिश्र सेतु जाने वाले रास्ते के पास चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आता दिखा, पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया लेकिन रुकने के बजाय उसने उल्टी दिशा में भागने लगा. 

बाएं पैर में गोली लगने से आरोपी घायल

कुछ ही दूरी पर पुलिस से घिरता देख आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है. पूछताछ के दौरान घायल बदमाश मुन्ना यादव ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात एक बजे वो अपने साथी विशाल यादव और कमलेश यादव के साथ मैजिक पर गायें लादकर नदी के रास्ते बिहार ले जा रहा था. 

इसी दौरान कोतवाली बलिया पुलिस ने सुनील यादव और कमलेश यादव को पकड़ लिया, जबकि मुन्ना यादव उस वक्त मौके से फ़रार हो गया था. बलिया कोतवाली में उसके खिलाफ भी पशु तस्करी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तारी से बचने वो बिहार भागने की तैयारी में था. इसी बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा. 

मुन्ना यादव पर 25 हज़ार का इनाम पूर्व में घोषित किया गया है. पुलिस को उसके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 12 बोर और 1 अदद जिन्दा कारतूस और एक मोटर साइकिल बरामद हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे कि विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.  

यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार,  दिवाली बाद और बढ़ेगी ठंड

Published at : 14 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Tags :
Police Encounter UP NEWS Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
बॉलीवुड
70 की उम्र में अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, मूव्स देख विक्की कौशल हुए इंप्रेस
70 की उम्र में अनुपम खेर ने किया 'तौबा तौबा' पर डांस, मूव्स देख विक्की कौशल हुए इंप्रेस
जनरल नॉलेज
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
नौकरी
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
यूटिलिटी
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget