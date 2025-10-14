बलिया में थाना दुबहड़ पुलिस टीम ने गो-तस्करी करने वाला एक 25 हजार रुपये के इनामिया बदमाश अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव को मुठभेड़ में गिरफ़्तार कर लिया है. आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. मुन्ना यादव पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि सोमवार रात क़रीब 12.17 बजे थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे पर निकट जनेश्वर मिश्र सेतु जाने वाले रास्ते के पास चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आता दिखा, पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया लेकिन रुकने के बजाय उसने उल्टी दिशा में भागने लगा.

बाएं पैर में गोली लगने से आरोपी घायल

कुछ ही दूरी पर पुलिस से घिरता देख आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है. पूछताछ के दौरान घायल बदमाश मुन्ना यादव ने बताया कि 10 अक्टूबर की रात एक बजे वो अपने साथी विशाल यादव और कमलेश यादव के साथ मैजिक पर गायें लादकर नदी के रास्ते बिहार ले जा रहा था.

इसी दौरान कोतवाली बलिया पुलिस ने सुनील यादव और कमलेश यादव को पकड़ लिया, जबकि मुन्ना यादव उस वक्त मौके से फ़रार हो गया था. बलिया कोतवाली में उसके खिलाफ भी पशु तस्करी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तारी से बचने वो बिहार भागने की तैयारी में था. इसी बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा.

मुन्ना यादव पर 25 हज़ार का इनाम पूर्व में घोषित किया गया है. पुलिस को उसके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 12 बोर और 1 अदद जिन्दा कारतूस और एक मोटर साइकिल बरामद हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे कि विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

