उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ हैं. प्रदेश में हल्की हवाओं के साथ लोगों को गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी हैं, दिन के समय में धूप खिली हैं लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही हैं जबकि शाम के बाद ठिठुरन महसूस हो रही है. जल्दी ही कंबल और रज़ाई निकालने का वक्त आ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद ठंड और बढे़गी.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ हैं लेकिन ठंडी हवाओं के वजह से अब सिहरन महसूस होने लगी हैं. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. यूपी में आज 14 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दे सकती हैं लेकिन दिन बढ़ने के साथ मौसम साफ रहेगा और खिली धूप निकलेगी.

बीते 48 घंटे से वाराणसी सहित पूर्वांचल के मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है. सुबह और रात के समय में लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है. जहां एक तरफ महीनों से लोगों को गर्मी ने बेहाल कर दिया था, वहीं वर्तमान समय में धूप और गर्मी का प्रभाव दोपहर तक ही सीमित देखा जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतौर पर सूर्योदय के पहले लोगों को अब हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

15 और 16 अक्टूबर को भी मौसम में कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा. इस दौरान भी शुष्क मौसम के साथ आसमान एकदम साफ़ रहेगा. 19 अक्टूबर तक यूपी की सभी जिलों में मौसम साफ़ रहने का ही अनुमान जताया गया है. इस दौरान कहीं कोई बारिश या बादलों की चेतावनी नहीं दी गई हैं.

दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड

अक्टूबर का महीना आने के बाद प्रदेश के तापमान में भी कमी आई हैं. जिसके चलते लोगों को ठंड महसूस हो रही हैं. अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. प्रदेश में दिवाली के बाद ठंड तेजी से बढ़ सकती हैं.

यूपी में इन दिनों अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में उरई, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और कानपुर सबसे गर्म जिले रहे.

यूपी में रात के समय तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई हैं. बीते 24 घंटों की बात करें तो बाराबंकी, कानपुर नगर, अयोध्या, शाहजहांपुर और हरदोई में सबसे ठंडे रहे, यहां सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, इन जिलों में रात में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.