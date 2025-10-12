हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत हत्याकांड का खुलासा, पढ़ाई में डांटने पर नाबालिगों ने की थी मुफ्ती के परिवार की हत्या

बागपत हत्याकांड का खुलासा, पढ़ाई में डांटने पर नाबालिगों ने की थी मुफ्ती के परिवार की हत्या

Baghpat News:दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव का है. जहां मस्जिद परिसर में बने कमरे से मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बेटियों सोफिया व सुमैया के खून से लथपथ शव बरामद हुए थे.

By : राजीव पंडित | Updated at : 12 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के गांगनौली में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिसमें मस्जिद में ही पढ़ने वाले 15 व 16 साल के नाबालिग छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है. दोनों ने मुफ़्ती द्वारा पढ़ाई में डांटने की वजह से मुफ़्ती की पत्नी और बच्चों की हत्या की थी.

पुलिस ने मस्जिद में लगी सीसीटीवी के फुटेज चेक किए तो दोनों नाबालिग आरोपी कैमरे बंद करते दिखे थे. हत्याकांड के इलाके से पूरे गांव में तनाव की स्थिति बन गयी थी.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि पूरा मामला बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव का है. जहां मस्जिद परिसर में बने कमरे से मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बेटियों सोफिया व सुमैया के खून से लथपथ शव बरामद हुए थे. वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. घटना के वक़्त मुफ़्ती इब्राहीम देवबंद में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाक़ात करने गए थे. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी और तनाव फ़ैल गया था.

ऐसे खुला हत्याकांड का राज

पुलिस ने वारदात के बाद जब मस्जिद के सीसीटीवी डीवीआर को जांच के लिए लैब भेजा, तो खुलासा हुआ कि एक नाबालिग लड़का कैमरे को बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है. शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की. जहां उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या की पूरी कहानी बता दी.

मुफ़्ती पढ़ाई के लिए डांटते थे

बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों नाबालिग मस्जिद में दीनी तालीम लेने आया करते थे. कभी मुफ्ती इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना. मुफ्ती के डांटने और मारपीट करने से दोनों किशोर नाराज थे और इसी रंजिश में उन्होंने परिवार को खत्म करने की योजना बना ली. शनिवार को जब उन्हें पता चला कि मुफ्ती देवबंद गए हैं,तो दोनों दोपहर में मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली बसौली (हथोड़ी ) को उठा लिया. पहले उन्होंने इसराना पर हमला किया, और जब दो बच्चियों ने शोर मचाने की कोशिश की,तो उन पर भी वार कर उनकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद दोनों आरोपी गांव के पास ही घूमते रहे,लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जांच से वो ज्यादा देर बच नहीं पाए. दोनों नाबालिगों से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

और पढ़ें
Published at : 12 Oct 2025 08:56 AM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS Tripple Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी
बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी
बहू ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पोती आराध्या संग सेल्फी लेते दिखे बिग बी
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण झड़प, PAK आर्मी के 12 जवान मारे गए; तालिबान ने कई चौकियों पर भी किया कब्जा
पाक-अफगान बॉर्डर पर भीषण झड़प, PAK आर्मी के 12 जवान ढेर; तालिबान ने कई चौकियों पर भी किया कब्जा
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
हेल्थ
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल
ट्रेंडिंग
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
अंबानी के घर आना_जाना है! छत पर बैठ नोटों की गड्डियां गिनने लगा बंदर- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget