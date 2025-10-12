दिवाली से पहले यूपी में बड़ा एक्शन! स्पेशल अभियान शुरू, DGP का आदेश- अब हर जिले में होगी जांच

दीपावली नजदीक है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्यभर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक “विशेष अभियान” चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान का उद्देश्य पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट जैसी घटनाओं की रोकथाम और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर सख्ती

डीजीपी राजीव कृष्णा ने आदेश में कहा है कि दीपावली से पहले अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. पिछले वर्षों में प्रदेश में ऐसे कई हादसे हुए जिनमें कई लोगों की जानें गईं. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए इस वर्ष पुलिस ने समय से पहले कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध पटाखा फैक्ट्री या गोदाम संचालित न होने पाए.

25 अक्टूबर तक चलेगा 'विशेष अभियान'

डीजीपी के आदेश के अनुसार, यह अभियान 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान हर जिले की पुलिस टीम अवैध फैक्ट्रियों और गोदामों की छानबीन करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. डीजीपी मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान की दैनिक रिपोर्ट शाम 6 बजे तक मुख्यालय को भेजी जाए. रिपोर्ट में कार्रवाई की जानकारी, जब्ती की मात्रा और गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा शामिल होगा.

सुरक्षा और जनहित पर जोर

उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ किया है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस का फोकस लोगों की जान-माल की सुरक्षा पर है. डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्तों और जोन अधिकारियों से कहा है कि वे अभियान की निगरानी खुद करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण या भंडारण न हो. अभियान के नतीजे प्रतिदिन मुख्यालय को भेजे जाएंगे ताकि राज्य स्तर पर निगरानी रखी जा सके.