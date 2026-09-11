बागपत की बेटी तान्या ने रचा इतिहास, हैमर थ्रो में बनाया नेशनल रिकॉर्ड

बागपत के गाधी गांव की रहने वाली बेटी ने खेल के मैदान में एक बार फिर इतिहास रच दिया है. अंतरराष्ट्रीय हैमर थ्रो खिलाड़ी तान्या चौधरी ने महिला हैमर थ्रो में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है. तान्या ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज-2026 में 68.35 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो कर सबको चौंका दिया.

तान्या ने इस थ्रो के जरिए अनुष्का यादव के 67.02 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया. जिसके बाद उसकी इस कामयाबी को लेकर पूरा गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

तान्या ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

तान्या ने जो 68.35 मीटर का थ्रो फेंका ये कोई सामान्य थ्रो नहीं, बल्कि बागपत की बेटी की सालों की मेहनत का नतीजा है. जैसे ही तान्या के रिकॉर्ड थ्रो की खबर गाधी गांव पहुंची, गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजन और खेल प्रेमी एक-दूसरे को बधाई देने लगे. उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को ज़ाहिर किया.

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परिजनों और गाँव में जश्न का माहौल

तान्या के परिजनों ने भी अपनी बेटी की इस शानदार कामयाबी पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि तान्या चौधरी आने वाले दिनों में देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी और देश का नाम दुनियाभर में रौशन करेगी.

तान्या ने बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. शुरुआत में उन्होंने दौड़ में हाथ आजमाया लेकिन, बाद में हैमर थ्रो को अपना खेल बनाया. बेहतर प्रशिक्षण के लिए वह रोजाना लगभग 25 किलोमीटर दूर डौलचा गांव तक जाती थीं.

दिल्ली में भी तान्या चौधरी ने नियमित अभ्यास किया. साल 2025 में तान्या ने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जर्मनी और चीन में देश के लिए खेल चुकी हैं. वर्ष 2026 में उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

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