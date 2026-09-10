Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए

बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुलंदशहर में प्रस्तावित रैली रद्द हो गई. अब इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Sep 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की रैली होनी थी. इस रैली के रद्द होने के पीछे राष्ट्रीय लोकदल ने दावा किया था कि विरोध के चलते अखिलेश यादव नहीं आ पाए. अब इस पर सपा चीफ ने अपने हिस्से की सच्चाई बताई है.

लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा -  बुलंदशहर में एक कार्यक्रम होना था. उस वक्त सावन का समय चल रहा था. तारीख तय थी. संगठन के लोग संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे. अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि आपको मैदान के लिए परमिशन मिल जाएगी. फिर अधिकारियों ने कहा कि सावन है, संभव नहीं है. आगे की तारीख हो जाएगी तो अच्छा है. आगे बढ़ाने के बाद, तारीख तय होने के बाद कोई भी अनुमति नहीं दी गई.

चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?

अखिलेश ने कहा कि हेलिपैड की अनुमती नहीं दी. कहा हेलिपैड पर पानी भरा हुआ है. मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई हो. मैंने जलभराव का वीडियो मंगवाया. पूरा हेलिपैड सूखा हुआ दिख रहा है. सरकार कार्यक्रमों से घबरा रही है.

अखिलेश ने तंजिया लहजे में कहा कि जो लोग अपने क्योटो (बनारस) और स्पेन (गोरखपुर) को ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो बाकी राज्य में क्या कर पाएंगे?

कन्नौज सांसद ने कहा कि शिक्षक दिवस पर सपा के कार्यक्रम में पुलिस को आगे कर दिया गया. ये सरकार जाने वाली है. यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि सच्ची खबर पर ये सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करती है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
Read More
Published at : 10 Sep 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Up Politics Samajwadi Party Bulandshahr News RLD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेमी ऊपर, 18 हजार लोग प्रभावित
गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 39 सेमी ऊपर, 18 हजार लोग प्रभावित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 35 घायल
श्रावस्ती में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 35 घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?
चाचा-भतीजे, बुआ-भतीजे और मां-बेटी में सियासी रार, UP में कब-कब लड़े सियासी परिवार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पत्नी ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा, पति ने मंदिर में कराई शादी
पत्नी ने प्रेमी संग रहने की जताई इच्छा, पति ने मंदिर में कराई शादी
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
पंजाब
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
TVK ने उपचुनाव में दो सीटों पर खोले पत्ते, पूर्व AIADMK विधायकों को मैदान में उतारा
TVK ने उपचुनाव में दो सीटों पर खोले पत्ते, पूर्व AIADMK विधायकों को मैदान में उतारा
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget