बुलंदशहर रैली पर RLD बनाम सपा: अखिलेश यादव ने बताया क्यों नहीं आ पाए
Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुलंदशहर में प्रस्तावित रैली रद्द हो गई. अब इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है.
उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की रैली होनी थी. इस रैली के रद्द होने के पीछे राष्ट्रीय लोकदल ने दावा किया था कि विरोध के चलते अखिलेश यादव नहीं आ पाए. अब इस पर सपा चीफ ने अपने हिस्से की सच्चाई बताई है.
लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा - बुलंदशहर में एक कार्यक्रम होना था. उस वक्त सावन का समय चल रहा था. तारीख तय थी. संगठन के लोग संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे. अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि आपको मैदान के लिए परमिशन मिल जाएगी. फिर अधिकारियों ने कहा कि सावन है, संभव नहीं है. आगे की तारीख हो जाएगी तो अच्छा है. आगे बढ़ाने के बाद, तारीख तय होने के बाद कोई भी अनुमति नहीं दी गई.
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अखिलेश ने कहा कि हेलिपैड की अनुमती नहीं दी. कहा हेलिपैड पर पानी भरा हुआ है. मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई हो. मैंने जलभराव का वीडियो मंगवाया. पूरा हेलिपैड सूखा हुआ दिख रहा है. सरकार कार्यक्रमों से घबरा रही है.
अखिलेश ने तंजिया लहजे में कहा कि जो लोग अपने क्योटो (बनारस) और स्पेन (गोरखपुर) को ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो बाकी राज्य में क्या कर पाएंगे?
कन्नौज सांसद ने कहा कि शिक्षक दिवस पर सपा के कार्यक्रम में पुलिस को आगे कर दिया गया. ये सरकार जाने वाली है. यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि सच्ची खबर पर ये सरकार झूठे मुकदमे दर्ज करती है.