बागपत में दोस्ती का खौफनाक अंत, 30 लाख न लौटाने के लिए रेलवे कर्मी को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बागपत में आठ जनवरी को हुई रेलवे टेक्नीशियन दीपक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. दीपक की हत्या उसके दोस्त रवि ने ही की थी, ताकि उसके उधार लिए 30 लाख रूपए न देने पड़े. पुलिस ने आरोपी की निश्नादेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है.

आरोपी ने हत्या के बाद दीपक के शव को पूर्वी यमुना नहर में फेंक दिया था. पुलिस इस मामले में अन्य बिन्दुओं पर भी जांच कर रही है और आरोपी को जेल भेज दिया है.

क्या था पूरा मामला ?

रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बराल के पास पूर्वी यमुना नहर में आठ जनवरी की सुबह 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला मिला. युवक के चेहरे पर चादर लिपटी हुई थी. शव से कुछ दूरी पर एक बिस्तर रजवाहे में आगे की ओर पड़ा हुआ था. घटनास्थल के पास नहर के पुल पर खून के धब्बे और किसी वाहन के टायरों के निशान पाए गए हैं. तब माना गया था कि युवक की कहीं और हत्या कर शव को यहां लाकर नहर में फेंका गया है.

रमाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकलवाया. युवक का गला धारदार हथियार से रेतकर उसकी हत्या की गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पहचान के लिए आसपास के थानों को सूचना दी थी. इसके अलावा मृतक युवक के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे.

नौकरी लगवाने के लिए दीपक से लिए थे 30 लाख रुपये

बागपत के लूंब व वर्तमान हरियाणा के अंबाला के दलीपगढ़ रहने वाले दीपक अंबाला ही में रेलवे टेक्नीशियन थे. यह नौकरी दीपक को मृतक आश्रित कोटे में मिली थी. दीपक की दोस्ती रेलवे कर्मी रवि कांबोज से थी जो पानीपत के समालखा का रहने वाला था और दिल्ली में नौकरी करता है. तीन साल पहले रवि कांबोज ने दीपक के छोटे भाई संदीप की रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था. इसके लिए उसने दीपक से 30 लाख रुपये और तीन लाख रुपये की बाइक ली. नौकरी नहीं लगवाने के कारण दीपक अपने रुपये वापस मांग रहा था और इसको लेकर दीपक और रवि के बीच विवाद शुरू हो गया.

पैसे लौटाने के बहाने बुलाया था

रवि ने दीपक को पांच लाख रुपये वापस लौटाने की बात कही और सात सात जनवरी की शाम उसे बुला लिया. उसके बाद दीपक वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया. उधर, दीपक के परिजनों ने सोशल मीडिया पर दीपक का फोटो देखा तो उन्होंने रमाला थाने में संपर्क किया. थाने में आकर उन्होंने शव की पहचान दीपक के रूप में की.

यह आरोप भी लगाया कि रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर सात जनवरी को ही दीपक की हत्या कर दी. घटना का मुकदमा दीपक के साले पुनीत ने रमाला थाने में आरोपी रवि कांबोज व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज कराया.

चाकू से गला रेतकर की थी दीपक की हत्या

रमाला थाना पुलिस के अनुसार रवि पहले दीपक को शराब पिलाई और कार में लेकर चल दिया. रास्ते में रवि ने चाकू से दीपक की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके शव को पूर्वी यमुना नहर में फेंककर फरार हो गया. एएसपी प्रवीण चौहान ने बताया कि दीपक का शव पूर्वी यमुना नहर से बरामद हुआ था और उसकी हत्या रवि कांबोज ने कर दी थी. घटना का खुलासा करते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी के पास से दीपक की बाइक, आधार कार्ड और मोबाइल बरामद हुआ है. घटना की विवेचना शुरू कर दी गई है.