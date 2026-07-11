बदरीनाथ दान गड़बड़ी मामले में आज BKTC सदस्यों के बयान करेगी दर्ज एसआईटी, CCTV की भी होगी जांच
Badrinath Donation Theft मामले में आज एसआईटी की टीम बीकेटीसी के सदस्यों के बयान दर्ज करेगी. इस दौरान जो लोग मौजूद नहीं होंगे उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा.
उत्तराखंड के बदरीनाथ मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में गठित विशेष जांच कमेटी की कार्रवाई तेज हो गई है. एसआईटी की टीम आज दान चोरी मामलेमें बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के सदस्यों के बयान दर्ज करेगी. इस दौरान जो सदस्य आज मौजूद नहीं होंगे, उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा.
उत्तराखंड पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज एसआईटी की टीम बीकेटीसी की सदस्यों के चढ़ावा में गड़बड़ी विवाद को लेकर पूछताछ करेगी. इस दौरान एसआईटी की मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भी इकट्ठा करेगी. CCTV फुटेज इकट्ठा करने का काम आंशिक रूप से किया जा रहा है क्योंकि, सीसीटीवी का डाटा लगभग 8 टीबी का है.
CCTV फुटेज और अन्य दस्तावेजों की जांच
एसआईटी की टीम ने मंदिर में लगे सीसीटीवी की फुटेज और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जाँच शुरू कर दी है. हालांकि इस बीच सीसीटीवी बदले जाने को लेकर भी कई तरह से सवाल उठाए गए हैं लेकिन, बीकेटीसी ने इसे एक रुटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि पुराना डीवीआर का रिकॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे जांच की जा सकती है.
निजी सहायक प्रमोद नौटियाल सस्पेंड
वहीं दूसरी तरफ़ बीकेटीसी ने भी इस मामले में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए समिति में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नौटियाल को 3 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उन पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियिमितता बरतने का आरोप लगा है.
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बीते दिनों सोशल मीडिया पर बदरीनाथ धाम के चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद भैरव सेना नाम के संगठन ने इसकी शिकायत दर्ज कर जाँच कराने की माँग की. इस मामले पर विवाद बढ़ने के बात बीते हफ्ते सरकार ने चार सदस्यों की विशेष जाँच समिति का गठन किया है. 15 दिनों के भीतर एसआईटी की टीम को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.
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