राम मंदिर निर्माण का कार्य कब होगा पूरा? नृपेंद्र मिश्रा ने बता दी फाइनल डेट

अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्राा ने निर्माण कार्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कल दो अलग-अलग बैठकें हुईं, जिनमें मंदिर परिसर और म्यूजियम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

मिश्रा ने कहा कि पहली बैठक मंदिर परिसर में हुई, जिसमें चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई. मुख्य फोकस L&T और TCE को जल्द से जल्द जरूरी सर्टिफिकेशन पूरा करने पर है, क्योंकि उनकी दो साल की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि है. उन्होंने बताया कि यह एक लंबी बैठक थी, जिसमें सभी को अधिक से अधिक 15 अगस्त काम पूरा करने के लिए कहा गया है.

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म्यूजियम में नई गैलरी का ऐलान

दूसरी बैठक म्यूजियम में हुई, जिसमें कई नए फैसले लिए गए. मिश्रा ने बताया कि भारत की नदियों के माध्यम से भगवान राम की यात्राओं को दिखाने वाली एक नई गैलरी बनाई जाएगी. इसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आगंतुक वास्तविक अनुभव महसूस कर सकें.

‘दिव्य दर्शन’ गैलरी तैयार होगी

एक और महत्वपूर्ण फैसला ‘दिव्य दर्शन’ गैलरी बनाने का लिया गया है. नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, ‘‘जब लोग मंदिर आते हैं तो भीड़ के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है. इसलिए हम म्यूजियम में ‘दर्शन’ का एक खास प्रोग्राम आयोजित करेंगे. यह गैलरी राम लला मंदिर के ग्राउंड फ्लोर से कुबेर टीला तक की यात्रा को इमर्सिव(थ्री डी डिस्प्ले) तरीके से दिखाएगी. ऐसा लगेगा जैसे आप वास्तव में वहां खड़े हैं.’’

यह पूरी गैलरी फिल्मिंग और इमर्सिव टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी. सभी फैसले हो चुके हैं और यह चार महीने का प्रोजेक्ट है. मिश्रा ने उम्मीद जताई कि दो हफ्ते में फोटोग्राफी का काम शुरू हो जाएगा.

समग्र विकास पर जोर

राम मंदिर निर्माण समिति अब मंदिर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र को भी विश्व स्तरीय बनाने पर ध्यान दे रही है। म्यूजियम को और आकर्षक बनाने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन करें बल्कि भगवान राम की पूरी कथा और यात्रा को विस्तार से समझ सकें. नृपेंद्र मिश्रा के बयान से साफ है कि राम मंदिर परिसर का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसे जनता के लिए और अधिक भव्य एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा.

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