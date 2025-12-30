Azamgarh News: आजमगढ़ में ट्रैफिक कांस्टेबल की कमरे में मिली लाश, मौत का कारण अज्ञात, जांच शुरू
UP News: आजमगढ़ में सिपाही की लाश कमरे में मिली है, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है.
आजमगढ़ शहर कोतवाली में सोमवार को सुबह अपने किराए के कमरे में सो रहे सिपाही की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. सुबह जब बहुत देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को शक हुआ. पुलिस को सूचना दी गई. किसी प्रकार से दरवाजा खुला तो सिपाही बिस्तर पर निढाल पड़ा था. सांस थम चुकी थी. मामले की जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को सूचित करते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक ट्रैफिक आरक्षी की पहचान रंजीत मौर्या के रूप में हुई है, जो बलिया जिले के रहने वाले थे. बताया गया कि रविवार की रात रंजीत मौर्या अपने कमरे में अंगीठी जलाकर, उसे बिस्तर के पास रखकर सो गए थे. कमरा बंद होने के कारण अंदर धुआं भर गया, जिससे दम घुटने की आशंका जताई जा रही है.
कमरे में मृत अवस्था में मिला सिपाही
बताया गया है कि सोमवार 29 दिसंबर की सुबह जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो. साथ रह रहे अन्य सिपाहियों को अनहोनी की चिंता हुई. दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर रंजीत मौर्या को मृत अवस्था में पाया गया. इस मामले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी शुभम तोदी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था सिपाही
इस मामले पर सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि 2018 बैच की आरक्षी रंजीत कुमार मौर्य जो अपने कमरे में अंगीठी जलाकर सोए हुए थे सुबह उनकी मौत की सूचना प्राप्त हुई प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अंगीठी जलाकर सोने की वजह से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मृतक के परिवार को दे दी गई है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
