राजधानी लखनऊ में में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हो गया है. यहां क़रीब 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जाँच के आदेश दिए हैं. वहीं हरेक भेड़ के लिए दस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है.

भेड़ों के मालिक का आरोप है कि ये भेड़ दुबग्गा में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह के लिए बनाई गई पार्किंग में गईं थी, जहां पर कार्यक्रम के बाद बचा खाना फेंका गया था. भेड़ों ने पार्किंग में पड़े इस सड़े खाने को खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और एक के बाद एक भेड़ गिरने लगीं और उनकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू की. जानकारी के अनुसार ये सारी भेड़ नजदीक में मौजूद कूड़े के ढेर के पास गईं थीं वापस आकर उनकी तबियत बिगड़ गयी और इनकी मौत हो गयी.

भेड़ों की मौत का पता लगाने की माँग

इस मामले में गैर-सरकारी संगठन ‘आसरा- द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट’ की संस्थापक चारू खरे ने मड़ियांव थाने में शिकायत दी है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास के इलाके में भेड़ों की अचानक मौत हो गई. प्रथम दृष्ट्या यह पता नहीं है कि इन भेड़ों की मौत कोई अपशिष्ट खाने से हुई या किसी अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उन्हें जहर दिया था.

चारु खरे ने पुलिस से मामले की जांच करने और भेड़ों की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए उनके शवों के पोस्टमार्टम की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई लापरवाही पाई जाती है या जहर दिए जाने की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान

वहीं मड़ियांव के थानाध्यक्ष शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं