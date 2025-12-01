आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्रान्तर्गत टोल टैक्स सेहदा के पास गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस तथा स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित पशुओं का वध व तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय अपराधी परवेज को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने ट्रक, 18 प्रतिबंधित पशु, चार पहिया वाहन डस्टर, पिस्टल व कारतूस बरामद किया है. जबकि 3 बदमाश भागने में सफल रहे, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. बदमाश ट्रक में प्रतिबंधित पशुओं को सुल्तानपुर से बिहार ले जा रहे थे.

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में गोवंश लदे तथा उसके पीछे कवर देते हुए एक डस्टर चार पहिया वाहन भी है. इस सूचना पर आज जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के सेहदा में टोल टैक्स के पास कंधरापुर थाने की पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर की तरफ से आ रही एक संदिग्ध ट्रक व डस्टर चार पहिया वाहन को रोकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन पर सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के कमर में गोली लगी. घायल बदमाश को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया. उसकी पहचान परवेज निवासी ग्राम पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर के रूप में की गयी.

पूछताछ में अपराधी ने स्वीकार किया अपराध

पूछताछ में घायल अभियुक्त परवेज ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं को ट्रक में लादकर सुल्तानपुर से वध हेतु बिहार ले जा रहे थे. मैं अपने आप को पुलिस से घिरता दिख पुलिस वालों पर अपने पास रखे पिस्टल से फायर किया तथा मेरे अन्य साथी मौके भाग गये. घायल बदमाश के कब्जे से पिस्टल, जिंदा व खोखा कारतूस तथा ट्रक पर लदे 18 प्रतिबंधित पशु, एक चार पहिया वाहन डस्टर बरामद किया गया.

एसएसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक गो-तस्कर को दो-तीन गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल बदमाश पर पूर्व में प्रदेश के कई जिले वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर व अन्य जनपदों में गो-तस्करी के मुकदमें दर्ज है.

कार्रवाई पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

पुलिस पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि आज मुखबिर से सूचना मिली की कुछ पशु तस्कर सुल्तानपुर की ओर से आ रहे हैं. जब पुलिस ने घेराबंदी कर एसयूवी पर सवार पशु तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक पशु तस्कर घायल हो गया. उन्होंने कहा कि अपराधी परवेज आजमगढ़, मिर्जापुर जौनपुर सहित कई जनपदों में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करता है. इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.